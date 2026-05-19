Into The Unwell verschoben

Coffee Stain Publishing und Entwickler She Was Such A Good Horse haben den Release von "Into The Unwell" nach hinten verschoben. Gleichzeitig wurde die Early-Access-Phase gestrichen.

Aber der Reihe nach: Entwickler She Was Such A Good Horse gibt bekannt, dass sich die Veröffentlichung von "Into The Unwell" auf das nächste Jahr verschiebt nachdem der Titel ursprünglich eigentlich noch in diesem Jahr in den Early Access starten sollte. Dafür wird 2027 aber auch gleich die Vollversion erscheinen.

In einem durchaus witzigen Video erklären uns die Entwickler auch die Hintergründe dazu. Demnach hat Coffee Stain Publishing seine Investitionen in den Titel mittlerweile erhöht, was zu den neuen Gegebenheiten führte.

"Into The Unwell" ist exklusiv für den PC in der Mache.