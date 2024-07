Inua - A Story in Ice and Time für Apple Vision Pro

ARTE gibt die Veröffentlichung von "Inua - A Story in Ice and Time" auf Apple Vision Pro bekannt. Der Release erfolgt zeitgleich mit dem Release von Apple Vision Pro in Europa und steht im Einklang mit ARTEs Strategie der Innovation und der Produktion von Original-Videospielen.

"Inua - A Story in Ice and Time" ist ein narratives Abenteuerspiel, in dem drei Protagonisten erleben, wie ihre Schicksale Jahrzehnte voneinander entfernt miteinander verwoben sind. Die Spieler müssen jede Ära erkunden, Ideen sammeln und die Gedanken der Figuren beeinflussen, um den Lauf der Geschichte zu verändern. Die immersive Adaption von Inua für den Apple Vision Pro verstärkt das Spielgefühl des Originals. Laut den Machern ist dies die ultimative Version des Spiels.

Ein mystisches Spiel im hohen Norden Kanadas

Begib dich auf eine mystische Reise in den hohen Norden Kanadas mit "Inua - A Story in Ice and Time", ein erzählerisches Point-and-Click-Abenteuer, das sich über mehrere Epochen erstreckt. Drei Protagonisten erleben, wie sich ihre Schicksale in unterschiedlichen Jahrzehnten, aber an den immer selben Orten im hohen Norden miteinander verflechten. Die Spieler:innen müssen Raum und Zeit entwirren, um Rätsel zu lösen und die Charaktere zu führen. Reise durch die Zeit und finde heraus, was sie verbindet. Suche nach Ideen, lass sie in die Köpfe der Figuren eindringen und führe sie zu Nanurluk, dem mythischen Eisbären, der vor 10'000 Jahren lebte.