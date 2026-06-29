Invincible VS: Der Season-1-Trailer

Auf der Evo in Las Vegas sorgte das 3-gegen-3 Tag-Team Kampfspiel mit einer ganzen Reihe Neuigkeiten für Begeisterung. Mit Akuri__ wurde der "Invincible VS"-Champion gekürt, während alle Spieler auf der Evo die DLC-Charaktere Universa und The Immortal ausprobieren konnten. Skybound Entertainment und Quarter Up sorgten darüber hinaus mit der Enthüllung von Angstrom Levy als DLC-Kämpfer der zweiten Season für grosses Aufsehen.

Dazu feierte der Season 1-Trailer Premiere und "Invincible VS" Präsenz auf der Evo France wurde angekündigt.

Angstrom betritt den Kampf!

Angstrom Levy bereiste viele Realitäten. Bald wird "Invincible VS" eine davon. Angstrom erscheint in Season 2 als dritter DLC-Charakter des Spiels und wird die Charakterauswahl als raffinierter Zoner ergänzen, der seine Gegner mit Portalen und Projektilen demütigt.

Fäuste heben und bereit zum Kampf! Season 1 startet am 30. Juni und ihr könnt euch mit dem neuen Trailer in Kampfstimmung bringen. Mit Universa und The Immortal, den ersten beiden DLC-Kämpfern des Spiels, einem neuen Endless Arcade-Modus und brandneuen kosmetischen Gegenständen, startet Season 1 von Invincible VS laut, bunt und brutal.

Nächster Halt: Evo France

Von Viva Las Vegas zu Vive la France macht sich "Invincible VS" auf Reise nach Frankreich! Im Oktober dieses Jahres wird "Invincible VS" auf der Evo France vertreten sein und Spielern ermöglichen, Angstrom schon vor seiner Veröffentlichung selbst auszuprobieren.

In der zweiten Hälfte des Jahres 2026 steht für "Invincible VS" noch mehr auf dem Programm. Ein aktueller Beitrag im offiziellen Invincible VS-Blog zeigt unter anderem Zeitpläne für die Seasons 1 bis 3, neue Spielmodi, kosmetische Gegenstände und vieles mehr.