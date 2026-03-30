Invincible VS: Neue Beta-Details

Wenige Wochen vor dem weltweiten Start von "Invincible VS" am 30. April sorgten Skybound Entertainment und Quarter Up mit mehreren neuen Ankündigungen bei den Evo Awards für Aufsehen. Unter anderem wurde Conquest als 18. spielbarer Kämpfer im Release-Lineup des Spiels vorgestellt, neue Informationen zur Open Beta veröffentlicht und erste Details zu DLC-Charakteren enthüllt.

Bei den Evo Awards wurde "Conquest" als letzter der 18 Charaktere für die Startaufstellung des 3-gegen-3-Tag-Team-Prüglers vorgestellt. Die Enthüllung erfolgte durch eine über zwei Meter hohe Statue aus Eis und Blut.

Conquest agiert im Spiel als Striker. Ihr könnt mit ihm Druck ausüben und Gegner durch kräftige Schläge sowie Konterprojektile überwältigen. Sein Anlaufschlag baut Geschwindigkeit auf und verleiht ihm während des Fluges eine Rüstung, mit der ihr schwache Angriffe der Gegner einfach durchbrecht. Als Viltrumit setzt er auf rohe Gewalt ohne Rücksicht auf Verluste.

Die offene Beta im April

Vom 9. (19:00) bis 12. April (06:00) findet eine offene Beta auf Konsolen statt. Dabei stehen euch zehn Charaktere wie Mark, Omni-Man und Atom Eve sowie sechs verschiedene Arenen zur Verfügung. Ihr könnt die Modi Tutorial, Practice und Rangliste ausprobieren. Wenn ihr an der Beta teilnehmt, erhaltet ihr einen speziellen Skin für Omni-Man als Bonus.

Ausblick auf DLCs und Release

Das Roster umfasst zum Start bekannte Figuren wie Battle Beast, Robot und die neue Kämpferin Ella Mental. Für den Sommer 2026 sind bereits die ersten DLC-Charaktere "Universa" und "The Immortal" angekündigt. Das Spiel basiert auf der Comic-Reihe und der Serie von Prime Video, deren vierte Staffel aktuell läuft.

"Invincible VS" erscheint am 30. April 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.