Invincible erscheint im April 2016

Skybound Entertainment und sein Entwicklerstudio Quarter Up haben auf den diesjährigen TGAs das Erscheinungsdatum von "Invincible VS" bekannt gegeben. Das 3-vs-3-Kampfspiel, in dem ihr zu Superhelden werden könnt, wird am 30. April 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.

"Invincible VS" ist das erste grosse Spiel im "Invincible"-Universum, das auf der gefeierten Comic-Reihe von Robert Kirkman, Cory Walker und Ryan Ottley basiert. Das von Grund auf neu entwickelte Spiel bietet beliebte Charaktere, ikonische Schauplätze, spektakuläre Combos und übermenschliche Tag-Team-Kämpfe auf Turnierniveau – ganz im Sinne von Quarter Ups charakteristischem Ansatz für packende Kämpfe, grossem Respekt für die Vorlage und unerschütterlichem Bekenntnis zur Authentizität.

Als Streaming-Fans kennt ihr vielleicht bereits die beliebte Zeichentrickserie, die auf Prime Video verfügbar ist. Die aktuelle dritte Staffel von "Invincible" ist die meistgesehene Zeichentrickserie aller Zeiten auf Prime Video in den USA und erzielte die höchste Zuschauerbindung aller Prime Video Adult Animation Originals. Staffel 3 wurde ausserdem für einen Critics' Choice Award als beste Zeichentrickserie 2025 sowie für einen Primetime Emmy Award 2024 und 2025 nominiert. Die vierte Staffel wird im März 2026 auf Prime Video ausgestrahlt, eine fünfte Staffel wurde bereits offiziell bestätigt. Quarter Up gab ausserdem bekannt, dass mit Ella Mental, die von US-Rapperin Tierra Whack vertont wird, eine völlig neue Figur zum ersten Mal im "Invincible"-Universum auftreten wird und zum "Invincible VS"-Kader stösst. Ella Mental wurde von den Invincible-Schöpfern Robert Kirkman und Cory Walker erschaffen und ist eine reiche Erbin. Durch ihren Fleiss und Ehrgeiz wird sie zur Lieblingsenkelin ihres Grossvaters und erhält Zugang zu seinem Erbe, in dem sie ein uraltes Totem entdeckt, das ihr Superkräfte verleiht. Mit diesen Fähigkeiten kann sie Erde, Wind, Feuer und Wasser beherrschen.

"Als ich die Rolle der Ella Mental eingesprochen habe, hatte ich das Gefühl, mich selbst in ihr wiederzuerkennen; das war ein grossartiges Gefühl. Wir sind uns so ähnlich. Sie ist mächtig, sie ist stark und sie weiss, was sie will. Sie ist eine Vorreiterin und als Fan von Invincible freue ich mich riesig, ihr meine Stimme leihen zu dürfen.“

Tierra Whack, die Stimme von Ella Mental

Während die Liste der Charaktere in "Invincible VS" weiter wächst, ist Ella Mental eine der 18 spielbaren Figuren, die zum Start verfügbar sein werden. Sie reiht sich ein in eine wachsende Liste von Superhelden, die bei den Fans sehr beliebt sind, darunter Mark Grayson (Invincible), Thula, Bulletproof, Atom Eve, Rex Splode, Omni-Man, Battle Beast, Cecil Stedman, Robot und Monster Girl.

"Als grosser Fan der Reihe freue ich mich riesig, dass Invincible VS mit einer beeindruckenden Auswahl von 18 Kämpfern bald erscheinen wird. Es war eine unglaubliche Reise und es hat viel harte Arbeit gekostet, um diesen Moment zu erreichen. Robert, Cory und das Team haben eng zusammengearbeitet, um Ella Mental zum Leben zu erwecken und sicherzustellen, dass sie sowohl im Spiel als auch im grösseren Invincible-Universum authentisch wirkt. Zu sehen, wie sie sich durch Tierras Darstellung weiterentwickelt hat, war wirklich etwas Besonderes. Sie hat der Figur so viel Persönlichkeit und Energie verliehen, dass wir es kaum erwarten können, dass die Spieler sie selbst erleben können.“

Mike Willette, Executive Producer von Invincible VS

"Invincible VS" erscheint am 30. April 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.