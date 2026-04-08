Invincible VS: Die Open Beta

Ab dem 09. April startet die heiss ersehnte Open Beta von "Invincible VS". Das Spiel wurde von Quarter Up entwickelt, dem ersten hauseigenen Spielentwicklungsstudio von Skybound Entertainment. Diese Beta lässt euch zum letzten Mal vor dem offiziellen Start des Spiels die Arena betreten.

Während der Open Beta wählt ihr aus 10 Charakteren und könnt so schon mal ihre favorisierten Kämpfer austesten. Die Beta umfasst Mark Grayson (Invincible), Atom Eve, Bulletproof, Thula, Rex Splode, Battle Beast, Omni-Man, Robot, Monster Girl und Allen the Alien.

Die offene Beta bietet verschiedene Spielmöglichkeiten, wobei drei Modi zur Auswahl stehen:

Tutorial: Das Tutorial ist ideal für Neueinsteiger und alle, die ihre Kenntnisse auffrischen möchten. Es erklärt alles von Bewegungen und Eingaben bis hin zu Active Tagging und Assist Breakers.

Das Tutorial ist ideal für Neueinsteiger und alle, die ihre Kenntnisse auffrischen möchten. Es erklärt alles von Bewegungen und Eingaben bis hin zu Active Tagging und Assist Breakers. Practice Mode: Hier könnt ihr eure Fähigkeiten verbessern, mit verschiedenen Kämpfern experimentieren oder euch vor dem Kampf aufwärmen.

Hier könnt ihr eure Fähigkeiten verbessern, mit verschiedenen Kämpfern experimentieren oder euch vor dem Kampf aufwärmen. Ranked Mode: Hier könnt ihr gegeneinander antreten, um Ligapunkte zu sammeln und in der Rangliste aufzusteigen. Die Namen der 20 besten Spieler der Open Beta werden als "Beta Beasts" in den Credits von Invincible VS gezeigt. Möge der beste Fighter gewinnen!

Open-Beta-Spieler erhalten ausserdem einen speziellen Omni-Man-Skin, inspiriert von seinem jüngsten Auftritt in Episode 6 der vierten Staffel der erfolgreichen Prime-Video-Animationsserie "Invincible". Der Skin verwandelt seinen charakteristischen Schnurrbart in einen Vollbart, was ihn noch einschüchternder wirken lässt.

Die "Invincible VS" Open Beta ist ab Donnerstag, den 9. April, um 19:00 Uhr bis Sonntag, den 12. April, um 06:00 Uhr verfügbar. Ihr könnt auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 auf die Open Beta zugreifen.