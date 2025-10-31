Ludogram enthüllt einen neuen Schrecken in Invokyr

Ludogram lädt euch zu einem neuen Albtraum ein. Pünktlich zu Halloween enthüllt das Studio in einem neuen Teaser-Trailer, gesprochen von der renommierten Synchronsprecherin Amelia Tyler ("Baldur’s Gate 3", "Hades 2"), ein brandneues Monster aus seinem kommenden Koop-Horrorspiel "Invokyr".

Der Trailer zeigt den neuesten Schrecken aus Invokyr: eine groteske, spielzeugähnliche Kreatur, die sich aus verstreuten Teilen selbst wieder zusammensetzt. Zugleich absurd und furchterregend verkörpert dieses verdrehte "Spielzeug" die surreale Mischung aus Nostalgie, Angst und schwarzem Humor, ein Albtraum, geboren aus fehlgeleiteter Kindheitsfantasie.

"Invokyr stand schon immer für Unberechenbarkeit – man weiss nie, was der nächste Würfelwurf heraufbeschwört. Diese Kreatur ist die perfekte Verkörperung dieser Idee: auf den ersten Blick vertraut, aber zutiefst verstörend, sobald sie sich bewegt."

César Grislain, Game Director