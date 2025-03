inZOI: Ausführliches Video

Kurz vor dem Release von "inZOI" hat Entwickler Krafton noch einmal ein umfangreiches Video zu der vielversprechenden Lebenssimulation veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns fast sechs Minuten lang in Bezug auf "inZOI" diverse Grafikvergleiche gezeigt. So sorgt potentere Hardware natürlich etwa für schickere Wettereffekte oder realistischere Schatten. Gameplay-Impressionen gibt es in diesem Kontext obendrauf.

Bei "inZOI" handelt es sich um eine Lebenssimulation, bei der wir die volle Kontrolle haben und jeden Aspekt unserer Welt verändern können, um unsere eigenen einzigartigen Geschichten und Erfahrungen zu erschaffen. Nicht nur Fans der populären Sims-Reihe sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"inZOI" startet am 28. März auf dem PC in den Early Access.