inZOI kommt auch für PS5

Publisher Krafton und Entwickler inZOI Studio stellen eine PS5-Umsetzung von "inZOI" in Aussicht. Ein Releasefester dafür gibt es auch schon.

Demnach ist "inZOI" irgendwann zu Beginn des kommenden Jahres auch für die aktuellste Konsole von Sony erhältlich. Momentan ist noch unklar, ob und inwiefern sich die Umsetzung von der PC-Fassung der Simulation unterscheiden wird und ob es eventuell exklusive Features oder Inhalte gibt.

Gleichzeitig gab es ein Statement zu einer eventuellen Xbox-Umsetzung von "inZOI". Dazu sagt Krafton nämlich, dass man sie aktuell in Betracht zieht. Allerdings ist dies noch keine offizielle Bestätigung, wodurch uns nur das Warten bleibt.

"inZOI" startete am 28. März auf dem PC in den Early Access.