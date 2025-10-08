Ion Fury: Aftershock-Erweiterung auch für Konsole

Fulqrum Publishing, Voidpoint und 3D Realms stellen die Aftershock-Erweiterung für "Ion Fury" auch für die Konsolenwelt in Aussicht. Auf den Release müssen wir gar nicht mehr lange warten.

Demnach ist die die Aftershock-Erweiterung für "Ion Fury" ab 16. Oktober auch für PS4, Xbox One und Switch verfügbar. Auf dem PC war es schon vor geraumer Zeit soweit.

Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht. Hier werden wir über eine Minute lang mit flotten Gameplaysequenzen auf die Erweiterung eingestimmt. Der inhaltliche Fokus liegt dabei auf der Story und den zentralen Wesenszügen der neuen Inhalte.

"Ion Fury" erschien am 15. August 2019 für den PC. Die Umsetzungen für PS4, Xbox One und Switch folgten am 14. Mai 2020.