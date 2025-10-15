Das neu iPad Pro mit M5 Chip

Apple hat das neue iPad Pro mit dem leistungsstarken M5 Chip vorgestellt. Der M5 ermöglicht das fortschrittlichste iPad Erlebnis und packt eine unglaubliche Power und KI Performance in das ultramobile Design des iPad Pro.

"Mit der Power der nächsten Generation von Apple Chips liefert das iPad Pro unser bisher fortschrittlichstes und vielseitigstes iPad Erlebnis. Das iPad Pro mit M5 eröffnet grenzenlose Möglichkeiten für Kreativität und Produktivität – mit einem enormen Sprung bei der KI Performance und einem deutlichen Schub bei der Grafikleistung, superschnellen drahtlosen Verbindungen und iPadOS 26 Features, die alles verändern. So definiert es aufs Neue, was mit einem iPad möglich ist."

John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering bei Apple

Durch die höhere Bandbreite für den gemeinsamen Arbeitsspeicher ermöglicht das iPad Pro anspruchsvolle Games wie "Arknights: Endfield" zu spielen, in mehr Apps gleichzeitig Aufgaben zu erledigen, KI Modelle schneller zu verarbeiten und mehr.

Mit einer GPU der nächsten Generation mit einem Neural Accelerator in jedem Kern sorgt der M5 für einen enormen Sprung bei der Performance für iPad Pro Nutzer:innen, egal ob sie an innovativen Projekten arbeiten oder KI nutzen, um produktiver zu sein. Das neue iPad Pro liefert eine bis zu 3,5-mal schnellere KI Performance als das iPad Pro mit M41 und ist bis zu 5.6-mal schneller im Vergleich zum iPad Pro mit M1.2 N1, der neue Apple Chip für drahtlose Netzwerke, ermöglicht eine neue Generation drahtloser Technologien und unterstützt WLAN 7 auf dem iPad Pro. Auch das C1X Modem kommt in die iPad Pro Cellular Modelle und liefert bis zu 50 Prozent schnellere mobile Datenverbindungen als sein Vorgänger, bei noch höherer Effizienz. So können Nutzer:innen unterwegs noch mehr machen. Das iPad Pro ist in Space Schwarz und Silber erhältlich und kommt in 11" und 13".

Es hat ein Ultra Retina XDR Display, das für eine herausragende Bildqualität sorgt. Die wegweisenden Features von iPadOS 26 machen das iPad Pro noch besser und helfen Nutzern, anspruchsvolle kreative und berufliche Aufgaben ganz einfach zu erledigen. Mit enormen Leistungssteigerungen und wegweisenden Verbesserungen im Vergleich zu den M1 Modellen ist jetzt die beste Zeit für ein Upgrade. Das neue iPad Pro kann ab heute vorbestellt werden und ist ab Mittwoch, 22. Oktober im Handel erhältlich.

Leistungsmerkmale