Apple hat gestern Abend das neue iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max vorgestellt. Mit dem widerstandsfähigen und leichten Design aus Titan in Raumfahrt-Qualität sind sie die bisher leichtesten Pro Modelle von Apple. Neu beim Design sind auch die konturierten Kanten und ein anpassbarer Action Button, mit dem Nutzer ihr iPhone Erlebnis personalisieren können. Leistungsstarke Upgrades für die Kamera bieten das Äquivalent von sieben Pro Objektiven für eine unglaubliche Bildqualität, darunter einem fortschrittlicheren 48 MP Hauptkamera-System, das jetzt die neue superhohe Standardauflösung von 24 MP unterstützt, der nächsten Generation von Porträts mit Fokus und Tiefen‑Kontrolle, Verbesserungen beim Nachtmodus und bei Smart HDR und einer neuen 5-fach Tele-Zoom Kamera exklusiv bei iPhone 15 Pro Max. Der A17 Pro ermöglicht Gaming-Erlebnisse auf dem nächsten Level und Pro Performance. Der neue USB‑C Anschluss bietet superschnelle USB 3 Geschwindigkeiten – bis zu 20-mal schneller als USB 2. Zusammen mit neuen Videoformaten ermöglicht er leistungsstarke professionelle Workflows, die bisher nicht möglich gewesen sind.

iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sind in vier tollen neuen Farben erhältlich: Titan Schwarz, Titan Weiss, Titan Blau und Titan Natur. Sie können ab Freitag, 15. September vorbestellt werden und sind ab Freitag, 22. September erhältlich.

"Das ist das beste Pro Lineup, das wir je entwickelt haben. Mit einem modernen Design aus Titan, dem bisher besten iPhone Kamera-System für bahn­brechende neue Workflows und dem neuen A17 Pro Chip, der auf dem iPhone ein völlig neues Kapitel bei Leistung und Gaming einläutet. iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max repräsentieren das Beste aus Apple Design und branchenführenden Innovationen, um die alltäglichen Erfahrungen unserer Nutzer zu bereichern und ihre Kreativität zu entfesseln."

Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing bei Apple

A17 Pro: Eine neue Generation von Apple Chips für iPhone

Mit der Power des A17 Pro, dem ersten 3 Nanometer Chip der Branche, bieten das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max Pro Performance und Möglichkeiten. Der A17 Pro setzt die Führungsrolle von Apple bei Smartphone Chips fort und bringt Verbesserungen für den gesamten Chip, darunter die umfassendste GPU Überarbeitung in der Geschichte von Apple. Die neue CPU ist dank Verbesserungen in der Mikroarchitektur und im Design bis zu 10-mal schneller. Und die Neural Engine ist jetzt bis zu 2-mal schneller und ermöglicht Features wie Autokorrektur und Eigene Stimme in iOS 17. Die GPU der Pro Klasse ist bis zu 20 Prozent schneller und sorgt für völlig neue Erlebnisse. Sie hat ein neues 6-Core Design für höhere Spitzen­leistung und Energieeffizienz.

Durch Hardware beschleunigtes Raytracing – das 4-mal schneller ist als softwarebasiertes Raytracing – bietet das iPhone 15 Pro eine flüssigere Grafik sowie noch immersivere AR Anwendungen und Gaming-Erlebnisse. Mit iPhone 15 Pro können Nutzer:innen authentisches Gaming mit Konsolentiteln erleben, die es noch nie auf einem Smartphone gegeben hat, darunter "Resident Evil Village", "Resident Evil 4," "Death Stranding" und "Assassin’s Creed Mirage".

Der A17 Pro hat einen speziellen AV1 Decoder und sorgt so für effizientere Videoerlebnisse von hoher Qualität bei Streamingdiensten. Zudem bringt ein neuer USB Controller jetzt USB 3 Geschwindigkeiten auf das iPhone und unterstützt eine viel schnellere Daten­über­tragung und Videoausgabe für bis zu 4K mit 60 fps HDR.

Ein leistungsstarkes Pro Kamera-System für mehr kreative Kontrolle

Durch die tiefe Integration von Hardware und Software bieten die fortschrittlichen Pro Kamera-Systeme im iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max das Äquivalent von sieben Pro Objektiven – alles ermöglicht durch den A17 Pro. Mit der Power von computergestützter Fotografie bietet die 48 MP Hauptkamera, die speziell für das Pro Lineup entwickelt worden ist, Nutzer noch mehr Flexibilität – mit einer neuen superhohen Standardauflösung von 24 MP für unglaubliche Bildqualität bei einer praktischen Dateigrösse, die ideal zum Speichern und Teilen ist. Mit der Hauptkamera können Nutzer:innen zwischen drei beliebten Brennweiten wechseln – 24 mm, 28 mm und 35 mm – und sogar eine davon als Standardeinstellung wählen. Zusätzlich zu 48 MP ProRAW unterstützt die Hauptkamera auch 48 MP HEIF Bilder mit 4-mal höherer Auflösung. iPhone 15 Pro hat eine beeindruckende 3-fach Tele-Zoom Kamera und iPhone 15 Pro Max bietet den längsten optischen Zoom, den es je bei einem iPhone gab: 5-fach bei 120 mm. Die neue Tele-Zoom Kamera des iPhone 15 Pro Max ist grossartig für Nahaufnahmen, Tierfotos und Aufnahmen aus grösserer Entfernung. Sie hat ein innovatives Tetraprisma Design mit einem Modul aus kombinierter optischer Bildstabilisierung und Autofokus 3D Sensor­verschiebung. Es ist das bisher fortschrittlichste Stabilisierungssystem von Apple.

Zusätzliche Features