Apple stellt ein neues iPhone vor

Apple hat heute das iPhone 16e angekündigt, ein neues Modell im iPhone 16 Lineup, das leistungsstarke Funktionen zu einem günstigeren Preis bietet. Das iPhone 16e liefert eine schnelle, flüssige Performance und eine bahnbrechende Batterielaufzeit dank der branchenführenden Effizienz des A18 Chips und des neuen Apple C1, dem ersten von Apple entwickelten Mobilfunkmodem. Das iPhone 16e ist ausserdem für Apple Intelligence entwickelt worden − das intuitive persönliche intelligente System, das hilfreiche und relevante Informationen liefert – und dabei beim Datenschutz in KI einen grossen Schritt nach vorn macht. Die 48 MP Fusion Kamera nimmt beeindruckende Fotos und Videos auf, und der integrierte 2x Tele-Zoom vereint die Funktionen von zwei Kameras in einer, sodass Nutzer in optischer Qualität einzoomen können. Wenn kein Mobilfunk oder WLAN verfügbar ist, können die wegweisenden Satellitenfeatures von Apple − darunter Notruf SOS, Pannendienst, Nachrichten und "Wo ist?" über Satellit − iPhone 16e Nutzer helfen, verbunden zu bleiben und Hilfe zu erhalten, wenn es darauf ankommt.

"Das iPhone 16e kommt mit den Features, die unsere Nutzer und Nutzerinnen am iPhone 16 Lineup lieben, darunter eine bahnbrechende Batterielaufzeit, eine schnelle Performance mit der Power des A18 Chips der neuesten Generation, ein innovatives 2-in-1 Kamera-System und Apple Intelligence. Wir freuen uns, dass das iPhone 16e unser Lineup als leistungsstarke, günstigere Option ergänzt und das iPhone Erlebnis noch mehr Menschen zugänglich macht."

Kaiann Drance, Vice President of Worldwide iPhone Product Marketing bei Apple

Das iPhone 16e kommt mit der Power des A18 Chips der neuesten Generation. Er ermöglicht eine schnelle, flüssige Performance, eine unglaubliche Energieeffizienz und Apple Intelligence. Die 6-Core CPU ist bis zu 80 Prozent schneller als der A13 Bionic Chip im iPhone 11 und erledigt sowohl alltägliche als auch herausfordernde Aufgaben mit Leichtigkeit – von einfachen Workloads bis hin zu anspruchsvolleren Aktionen mit Apple Intelligence. Die 4-Core GPU liefert eine beeindruckende Grafikperformance und bringt mobiles Gaming auf das nächste Level. Sie ermöglicht grafisch anspruchsvolle AAA-Titel und Hardware beschleunigtes Raytracing für realistischere Lichtsimulationen und Spiegelungen. Die 16-Core Neural Engine ist für grosse generative Modelle optimiert und führt Machine Learning (ML) Modelle bis zu 6-mal schneller aus als beim A13 Bionic.

Preise und Verfügbarkeit

Das iPhone 16e wird in Weiss und Schwarz mit Speicherkapazitäten von 128 GB, 256 GB und 512 GB ab CHF 629,– inkl. MwSt. erhältlich sein.