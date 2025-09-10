iPhone 17 Pro & Max: Bessere Kameras, mehr Performance und...

Apple hat gestern Abend das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max vorgestellt, die mit einem beeindruckenden neuen Design einen enormen Sprung bei der Performance liefern. Beide Modelle kommen mit dem A19 Pro, dem leistungsstärksten und effizientesten Chip, den es jemals für das iPhone gegeben hat. Er ermöglicht die fortschrittlichen Kamera-Systeme, mobiles Gaming auf einem neuen Level und Apple Intelligence.

Mit der von Apple entwickelten Dampfkammer, die per Laser mit dem robusten, leichten und wärmeleitenden Aluminium Unibody verschweisst ist, liefern iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max Apples bisher beste Performance und einen enormen Sprung bei der Batterielaufzeit. Die 48 MP Fusion Kameras – Hauptkamera, Ultraweitwinkel und die völlig neue Tele – sind wie acht Objektive, darunter der 8x Zoom, der grösste Zoom in optischer Qualität, den es je bei einem iPhone gegeben hat. Die innovative 18 MP Center Stage Frontkamera bringt Selfies auf das nächste Level. Mit den neuen, branchenweit einzigartigen Videofeatures für professionelle Filmemacher, wie ProRes RAW, Apple Log 2 und Genlock, lässt sich das iPhone noch nahtloser in die grössten und kleinsten Produktionen integrieren. Beide Modelle haben Ceramic Shield 2 mit 3-mal besserer Kratzfestigkeit auf der Vorderseite, und zum ersten Mal schützt Ceramic Shield auch die Rückseite des iPhone.

"Das iPhone 17 Pro ist das mit Abstand leistungsstärkste iPhone, das wir je entwickelt haben. Es hat ein beeindruckendes, rundum erneuertes Design, um die Performance zu maximieren und einen enormen Sprung bei der Batterielaufzeit zu ermöglichen. Mit drei 48 MP Fusion Kameras, einem neuen Center Stage Frontkamera Erlebnis und Videofeatures auf Pro Niveau sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das iPhone 17 Pro setzt einen neuen Massstab für die Smartphone Branche und ist ein riesiges Upgrade für unsere anspruchsvollsten Nutzern."

Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing bei Apple

iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max sind in drei fantastischen neuen Farben erhältlich: Tiefblau, Cosmic Orange und Silber. Sie können ab Freitag, 12. September vorbestellt werden und sind ab Freitag, 19. September erhältlich.