iPhone 17e vorgestellt

Apple hat heute das iPhone 17e angekündigt, eine leistungsstarke und preisgünstige Erweiterung der iPhone 17 Familie. Das Herzstück des iPhone 17e, der A19 Chip der neuesten Generation, liefert eine herausragende Leistung für alles, was ihr damit machen wollt.

Das iPhone 17e verfügt ausserdem über das C1X, das von Apple entwickelte Mobilfunkmodem der neuesten Generation, das bis zu doppelt so schnell ist wie das C1 im iPhone 16e. Die 48 MP Fusion Kamera macht beeindruckende Fotos, darunter Porträts der nächsten Generation, und Videos in 4K Dolby Vision. Ausserdem ermöglicht sie 2x Tele‑Zoom in optischer Qualität – das ist wie zwei Kameras in einer. Das 6,1" Super Retina XDR Display kommt mit dem Ceramic Shield 2, der eine 3‑mal bessere Kratzfestigkeit als die vorherige Generation bietet und Blendeffekte reduziert. Mit MagSafe könnt ihr zdem schnell kabellos laden und erhalten Zugang zu einem umfassenden Ökosystem von Zubehör, darunter Ladegeräte und Cases. Und wenn ihr keinen Zugriff auf Mobilfunk oder WLAN habt, können die wegweisenden Satellitenfeatures von Apple − darunter Notruf SOS, Pannendienst, Nachrichten und „Wo ist?“ über Satellit − euch helfen, verbunden zu bleiben, wenn es darauf ankommt.

Das iPhone 17e gibt es in drei eleganten Farben mit edlem matten Finish – Schwarz, Weiss und einem neuen Hellrosa – und kann ab Mittwoch, 4. März vorbestellt werden und ist ab Mittwoch, 11. März erhältlich. Das iPhone 17e kostet ab CHF 599.– inkl. MwSt. mit 256 GB Speicher – also doppelt so viel Speicher wie bei der Standardkonfiguration der vorherigen Generation zum selben Einstiegspreis, und 4‑mal mehr als beim iPhone 12.

"Das iPhone 17e verbindet zu einem grossartigen Preis leistungsstarke Performance mit den Features, die unsere Nutzer und Nutzerinnnen lieben. Dies macht es zu einer überzeugenden Option für Kunden, die sich für ein Upgrade auf die iPhone 17 Produktfamilie interessieren. Wir wissen, dass unsere Kundinnen ein Produkt wollen, das sie lange nutzen können, und genau das bekommen sie mit dem iPhone 17e. Mit dem A19 für unglaubliche Performance, doppelt so viel Speicherplatz in der Standardkonfiguration, einem intelligenteren Kamera-System und noch höherer Robustheit ist das iPhone 17e gemacht, um jahrelang schnell, sicher und wertvoll zu bleiben.2

Kaiann Drance, Vice President of Worldwide iPhone Product Marketing bei Apple

Preise und Verfügbarkeit

Das iPhone 17e wird in Schwarz, Weiss und Hellrosa mit Speicherkapazitäten von 256 GB und 512 GB ab CHF 599.– inkl. MwSt. erhältlich sein.

Mehr zum neuen iPhone 17e gibt's hier