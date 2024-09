Die neuen iPhone 16 Pro's

Apple hat gestern Abend das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max vorgestellt, mit grösseren Displays, einer völlig neuen Kamerasteuerung, der Möglichkeit, schnell auf die fortschrittliche Kamera zugreifen zu können, neue kreative Möglichkeiten mit innovativen Pro Kameras, beeindruckender Grafik für immersive Gaming und mehr.

Die neue 48-Megapixel-Kamera mit schnellerem Quad-Pixel Sensor für 4K 120 fps Videoaufnahme in Dolby Vision erzielt die höchste Auflösung und Bildrate, die es je bei einem iPhone gegeben hat. Zu den weiteren Neuheiten gehören eine neue 48-Megapixel-Kamera für Fotos in höherer Auflösung, einschliesslich Makroaufnahmen und Mikrofone in Studioqualität für lebensechtere Audioaufnahme. Das robuste Design aus Titan ist stabil und doch leicht, mit grösseren Displays, den schmalsten Rändern bei einem Apple Gerät und einer langen Akkulaufzeit.

Apple Intelligence ist ausserdem ein benutzerfreundliches persönliches intelligentes System, das persönliche Kontexte versteht und gleichzeitig die Privatsphäre schützt. Beide Modelle werden in vier Farben erhältlich sein: Titan Schwarz, Titan Natur, Gold und Sand.

"iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max kommen mit der Power des schnelleren und effizienteren A18 Pro Chip und sind für Apple Intelligence entwickelt worden. Das macht sie zu den fortschrittlichsten iPhone Modellen, die wir je entwickelt haben. Kunden, die das bestmögliche iPhone wollen, können von diesem riesigen Sprung nach vorn profitieren – mit grösseren Displays und einem fortschrittlicheren Kamera-System, das perfekt ist, um ihr nächstes Meisterwerk in 4K 120 fps Dolby Vision zu filmen und mit der Kamerasteuerung einfach Erinnerungen festzuhalten. All das bei einer heraus­ragenden Batterielaufzeit."

Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing von Apple

Der neue A18 Pro Chip wurde mit branchenführender Rechenleistung entwickelt, um grafikintensives Gaming, rechenbasierte Fotografie und Apple Intelligence zu ermöglichen. Basierend auf der dritten Generation und einer neuen Architektur mit kleineren, schnelleren Transistoren bietet der A18 Pro unglaubliche Effizienz. Die neue 16-Core Neural Engine ist schneller und effizienter als die vorherige Generation, was zu einer bemerkenswerten Onboard Performance führt. Eine 17 Prozent höhere Speicherbandbreite unterstützt die Neural Engine und beschleunigt die 6-Core-GPU, die bis zu 20 Prozent schneller ist als der Vorgänger. Hardware beschleunigt das Raytracing, um noch realistischere Lichtquellen und Reflexionen zu erzeugen, und der Spielmodus in iOS 18 ermöglicht eine beispiellose Reaktionsgeschwindigkeit.

Eine neue 6-Core-GPU ist die schnellste und effizienteste, mit zwei Performance-Kernen und vier Effizienz-Kernen. Beschleuniger für maschinelles Lernen der nächsten Generation sind optimiert für Apple Intelligence und sparen Strom, indem sie hocheffiziente Berechnungen mit hohem Durchsatz und niedriger Latenz direkt auf der CPU ausführen.

Ab dem 13. September stehen iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max zur Bestellung bereit und werden ab dem 20. September erhältlich sein.