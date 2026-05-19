Apple Sports in über 90 neuen Ländern verfügbar

Apple Sports ist ab sofort in mehr als 170 Ländern und Regionen im App Store verfügbar, darunter über 90 neue Märkte. Die App bietet euch Zugriff auf Ergebnisse und Statistiken in Echtzeit. Sie ist auf Schnelligkeit ausgelegt und stellt eure Lieblingsligen und Mannschaften in den Vordergrund.

Zur Vorbereitung auf das Turnier im Juni könnt ihr Turniergruppen ansehen und eure Ergebnisübersichten anpassen. Ihr habt die Wahl, dem gesamten Turnier oder gezielt euren favorisierten Nationalmannschaften zu folgen.

Wenn ihr einem Team folgt, aktiviert dies Live-Aktivitäten auf dem Sperrbildschirm eures iPhones oder eurer Apple Watch. So habt ihr die Spiele direkt im Blick. Zudem könnt ihr Widgets auf den Startbildschirmen von iPhone, iPad und MacBook hinzufügen, um den Turnierverlauf zu verfolgen. Über die App könnt ihr auch mit einem Fingertipp zur Apple TV App wechseln, um Live-Spiele bei verbundenen Streamingdiensten zu finden.

"Die Weltmeisterschaft vereint Fans auf der ganzen Welt und ist damit der ideale Zeitpunkt, um Apple Sports noch mehr Nutzer:innen an die Hand zu geben. Apple Sports ist entwickelt worden, um schnell und einfach zu sein und bietet Fans eine unkomplizierte Möglichkeit, Ergebnisse, Statistiken und die wichtigsten Spielmomente in Echtzeit im Blick zu behalten."

Oliver Schusser, Vice President of Music, Sports, Apple TV und Beats bei Apple

Neue Funktionen im Überblick

Turnierbaumansicht: Eine scrollbare Übersicht der Begegnungen und Ergebnisse zeigt euch den Weg der Teams von der Gruppenphase bis ins Finale.

Eine scrollbare Übersicht der Begegnungen und Ergebnisse zeigt euch den Weg der Teams von der Gruppenphase bis ins Finale. Visuelle Aufstellungen: Spielkarten zeigen die Startelf der Teams und bieten taktische Einblicke vor dem Spiel.

Spielkarten zeigen die Startelf der Teams und bieten taktische Einblicke vor dem Spiel. Apple News Integration: Ein Fingertipp verbindet euch mit redaktioneller Berichterstattung in Apple News.

Technische Hinweise und Verfügbarkeit

Für Live-Aktivitäten benötigt ihr kompatible Geräte mit iOS 18 und watchOS 11 oder neuer.

benötigt ihr kompatible Geräte mit iOS 18 und watchOS 11 oder neuer. Für Widgets auf dem iPad muss die Apple Sports App installiert sein.

auf dem iPad muss die Apple Sports App installiert sein. Für Live-Spiele bei Streamingdiensten ist teilweise ein Abonnement erforderlich.

Apple News ist ausschliesslich in den USA, Kanada, Grossbritannien und Australien verfügbar. Manche Inhalte variieren je nach Region.