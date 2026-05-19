Apple: Neue Barrierefreiheits-Funktionen mit Apple Intelligence

Apple kündigt neue Updates für die Barrierefreiheit an, die durch Apple Intelligence unterstützt werden. Diese Funktionen für VoiceOver, die Lupe, die Sprachsteuerung und den Reader sind im Laufe des Jahres verfügbar. Zudem gibt es eine neue Augensteuerung für Elektrorollstühle mit der Apple Vision Pro sowie systemweite Untertitel.

VoiceOver und Lupe

Wenn ihr VoiceOver oder die Lupe nutzt, erhaltet ihr durch Apple Intelligence detaillierte Beschreibungen von Bildern, Fotos und Dokumenten. Über die Aktionstaste an eurem iPhone könnt ihr per Live-Erkennung Fragen zu den Objekten in der Kameraansicht stellen und Folgefragen nutzen. Die Lupe bietet zudem eine kontrastreiche Oberfläche und lässt sich über Sprachbefehle wie „Vergrössern“ steuern.

Natürliche Sprachsteuerung

Die Sprachsteuerung versteht nun natürliche Sprache. Anstatt genaue Bezeichnungen zu kennen, könnt ihr Elemente auf dem Bildschirm einfach in eigenen Worten beschreiben. Mit der Funktion "Sag, was du siehst" navigiert ihr durch Apps, indem ihr beispielsweise sagt: "Gehe auf den violetten Ordner".

Angepasster Reader

Der Reader verarbeitet nun auch komplexe Quellen wie Artikel mit mehreren Spalten, Bildern und Tabellen. Ihr könnt euch Zusammenfassungen anzeigen lassen und Texte direkt in eure Muttersprache übersetzen, wobei die ursprüngliche Formatierung, Schriftart und Farbe erhalten bleibt.

Automatische Untertitel

Eure Geräte erstellen jetzt automatisch lokale Untertitel für Videos, die bisher keine hatten – auch bei privaten Aufnahmen oder Inhalten, die ihr streamt. Die Untertitel werden unter Einhaltung der Privatsphäre generiert und funktionieren auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro.

Rollstuhlsteuerung mit Apple Vision Pro

Mit der Apple Vision Pro könnt ihr kompatible Elektrorollstühle über eure Augenbewegungen steuern. Die Funktion benötigt keine ständige Neukalibrierung, funktioniert bei verschiedenen Lichtverhältnissen und unterstützt zunächst die Antriebssysteme Tolt und LUCI.

Adaptives MagSafe-Zubehör

Der Hikawa Grip & Stand für das iPhone ist ab sofort in drei Farben erhältlich. Dieser adaptive Griff und Ständer wurde speziell für die Barrierefreiheit entwickelt und hilft euch dabei, das iPhone auf eine für euch passende Weise zu halten.

Weitere Neuerungen für euch im Überblick: