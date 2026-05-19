Apple: Neue Barrierefreiheits-Funktionen mit Apple Intelligence

Apple kündigt neue Updates für die Barrierefreiheit an, die durch Apple Intelligence unterstützt werden. Diese Funktionen für VoiceOver, die Lupe, die Sprachsteuerung und den Reader sind im Laufe des Jahres verfügbar. Zudem gibt es eine neue Augensteuerung für Elektrorollstühle mit der Apple Vision Pro sowie systemweite Untertitel.
VoiceOver und Lupe
Wenn ihr VoiceOver oder die Lupe nutzt, erhaltet ihr durch Apple Intelligence detaillierte Beschreibungen von Bildern, Fotos und Dokumenten. Über die Aktionstaste an eurem iPhone könnt ihr per Live-Erkennung Fragen zu den Objekten in der Kameraansicht stellen und Folgefragen nutzen. Die Lupe bietet zudem eine kontrastreiche Oberfläche und lässt sich über Sprachbefehle wie „Vergrössern“ steuern.
Natürliche Sprachsteuerung
Die Sprachsteuerung versteht nun natürliche Sprache. Anstatt genaue Bezeichnungen zu kennen, könnt ihr Elemente auf dem Bildschirm einfach in eigenen Worten beschreiben. Mit der Funktion "Sag, was du siehst" navigiert ihr durch Apps, indem ihr beispielsweise sagt: "Gehe auf den violetten Ordner".
Angepasster Reader
Der Reader verarbeitet nun auch komplexe Quellen wie Artikel mit mehreren Spalten, Bildern und Tabellen. Ihr könnt euch Zusammenfassungen anzeigen lassen und Texte direkt in eure Muttersprache übersetzen, wobei die ursprüngliche Formatierung, Schriftart und Farbe erhalten bleibt.
Automatische Untertitel
Eure Geräte erstellen jetzt automatisch lokale Untertitel für Videos, die bisher keine hatten – auch bei privaten Aufnahmen oder Inhalten, die ihr streamt. Die Untertitel werden unter Einhaltung der Privatsphäre generiert und funktionieren auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro.
Rollstuhlsteuerung mit Apple Vision Pro
Mit der Apple Vision Pro könnt ihr kompatible Elektrorollstühle über eure Augenbewegungen steuern. Die Funktion benötigt keine ständige Neukalibrierung, funktioniert bei verschiedenen Lichtverhältnissen und unterstützt zunächst die Antriebssysteme Tolt und LUCI.
Adaptives MagSafe-Zubehör
Der Hikawa Grip & Stand für das iPhone ist ab sofort in drei Farben erhältlich. Dieser adaptive Griff und Ständer wurde speziell für die Barrierefreiheit entwickelt und hilft euch dabei, das iPhone auf eine für euch passende Weise zu halten.
Weitere Neuerungen für euch im Überblick:
- Sony Access Controller: Wenn ihr Schwierigkeiten mit herkömmlichen Controllern habt, könnt ihr den Sony Access Controller jetzt als Gamecontroller mit iOS, iPadOS und macOS verbinden. Ihr könnt den Daumenstick sowie die Tasten frei konfigurieren und sogar zwei Controller kombinieren, um euer Spielerlebnis individuell anzupassen.
- visionOS: Wenn ihr die Vision Pro als Beifahrer in einem Fahrzeug nutzt, helfen euch neue Fahrzeugbewegungshinweise gegen Reisekrankheit. Zudem unterstützt das System neue Gesichtsgesten und Augenauswahl-Funktionen.
- Touch-Anpassungen: In iOS und iPadOS gibt es neue Wege, um Touch-Einstellungen anzupassen.
- Hörgeräte: Hörgeräte lassen sich zuverlässiger mit euren Apple-Geräten koppeln und bieten eine verbesserte Einrichtung.
- tvOS: Ihr könnt den Text auf dem Bildschirm vergrössern, um das Mitlesen zu erleichtern.
Namenserkennung: Eine Funktion benachrichtigt euch in über 50 Sprachen, wenn jemand euren Namen sagt.
FaceTime: Entwickler von Gebärdensprach-Apps können über eine neue API Dolmetscher in laufende Videoanrufe integrieren.