Apple stellt neue Funktionen für die Kindersicherheit vor

Diesen Herbst erhaltet ihr durch Softwareupdates Zugang zu neuen Funktionen für die Kindersicherheit. Damit könnt ihr verwalten, welche Inhalte eure Kinder sehen, mit wem sie kommunizieren und wann sie Apps nutzen. Zu den Neuerungen gehören eine einfache Einrichtung, die Funktion „Ask to Browse“, Zeitlimits und eine überarbeitete Bildschirmzeit. Die Werkzeuge basieren auf Empfehlungen von Experten.

Kinderaccount einrichten

Ein grundlegender Schritt ist die Erstellung eines Kinderaccounts. Dadurch werden systemweite Schutzmassnahmen aktiviert, die an das Alter angepasst sind. Webseiten für Erwachsene werden eingeschränkt und im App Store gelten altersbasierte Beschränkungen. Ein Account ist für Kinder unter 13 Jahren erforderlich und für Jugendliche bis 18 Jahre verfügbar.

Inhalte und Kommunikation verwalten

Sobald der Account existiert, wählt ihr aus, auf welche Apps zugegriffen werden darf.

Kaufanfrage: Hiermit legt ihr fest, ob sie eure Zustimmung brauchen, bevor sie Apps laden oder In-App-Käufe abschliessen.

Hiermit legt ihr fest, ob sie eure Zustimmung brauchen, bevor sie Apps laden oder In-App-Käufe abschliessen. Ask to Browse: In Safari müssen sie euch fragen, wenn sie eine neue Webseite aufrufen möchten.

In Safari müssen sie euch fragen, wenn sie eine neue Webseite aufrufen möchten. Kontakte: Zudem könnt ihr festlegen, mit wem eure Kinder über Nachrichten, FaceTime und Telefon Kontakt haben. Für neue Kontakte können sie euch um Erlaubnis bitten.

Zudem könnt ihr festlegen, mit wem eure Kinder über Nachrichten, FaceTime und Telefon Kontakt haben. Für neue Kontakte können sie euch um Erlaubnis bitten. Kommunikationssicherheit: Drastische oder gewalttätige Inhalte in geteilten Bildern und Videos sowie erkannte Nacktheit werden blockiert.

Zugriffszeiten regeln

Mit Zeitlimits verwaltet ihr die Nutzungsdauer für verschiedene Kategorien wie Spiele oder soziale Netzwerke. Dabei erhaltet ihr wissenschaftlich fundierte Hinweise passend zum Alter. Zudem lassen sich tägliche Zeitpläne erstellen, um den Zugriff während der Schulzeit einzuschränken. Die überarbeitete Bildschirmzeit zeigt euch die durchschnittliche Nutzung und die häufig verwendeten Apps. Mit einem Fingertipp könnt ihr den Zugriff anpassen, etwa während der Mahlzeiten sperren oder bei Bedarf verlängern.

Weitere Tools und Ressourcen

Apple arbeitet mit Forschern und der American Academy of Pediatrics zusammen. Auf einer speziellen Webseite findet ihr Antworten auf häufige Fragen. Weiterhin gibt es Mitteilungen zum Bildschirmzeit-Code, die euch warnen, wenn der Code auf dem Gerät eingegeben wurde. Meldetools für schädliche Inhalte werden weltweit ausgeweitet.

Mit „Apple Watch für deine Kinder“ lassen sich Gesundheits-, Fitness- und Sicherheitsfunktionen für Kinder ohne eigenes iPhone nutzen. Auf diese Weise könnt ihr den Standort ermitteln, während die Kinder Freunde erreichen oder Funktionen wie Karten und Musik verwenden können. Der Schulzeit-Modus blockiert Mitteilungen und Apps.

Funktionen für Entwickler

Entwickler erhalten Werkzeuge, um Kinder vor unangemessenen Inhalten zu schützen und euch bei der Genehmigung von Kontakten zu helfen. Eine Programmierschnittstelle ermöglicht es, die Altersgruppe abzufragen, um die App anzupassen, ohne das genaue Geburtsdatum weiterzugeben.

Verfügbarkeit

Die Neuerungen sind nach der Installation der Updates auf iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 verfügbar.