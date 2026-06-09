Funktionen und intelligente Erlebnisse in iOS 27

Hier ein schnelle Übersicht der neuen Apple-Funktionen, die im Herbst mit den 27er-Softwareversionen erscheinen:

Apple Karten: Flyover und Local Lists

Verbessertes Flyover: Die Funktion kombiniert Luftaufnahmen mit KI für detailreiche Ansichten ausgewählter Städte weltweit. So könnt ihr Reiseziele vorab oder aus neuen Perspektiven betrachten.

Die Funktion kombiniert Luftaufnahmen mit KI für detailreiche Ansichten ausgewählter Städte weltweit. So könnt ihr Reiseziele vorab oder aus neuen Perspektiven betrachten. Local Lists: In den USA liefert die App lokal relevante Zusammenstellungen von Orten wie Restaurants oder Ausflugszielen auf Basis aktueller Trends. Die Daten werden datenschutzkonform erhoben und nicht mit einzelnen Profilen verknüpft.

Flexibleres Teilen in "Wo ist?"

Zeitliche Kontrolle: Ihr könnt euren Standort für bestimmte Minuten, Stunden oder Tage freigeben oder ein Enddatum festlegen. Das Teilen lässt sich für einzelne Personen auch bis zum Tagesende pausieren.

Ihr könnt euren Standort für bestimmte Minuten, Stunden oder Tage freigeben oder ein Enddatum festlegen. Das Teilen lässt sich für einzelne Personen auch bis zum Tagesende pausieren. Neue Apple Watch App: Eine vereinheitlichte App ersetzt die bisherigen getrennten Anwendungen für Geräte, Objekte und Personen. Sie bietet eine kartenbasierte Oberfläche für Wegbeschreibungen, Sound-Wiedergabe oder die Genaue Suche nach gekoppelten iPhones, AirTags (2. Generation) und AirPods Pro 3.

Updates für Apple Wallet und Apple Pay

Rechnungen aufteilen: Mit iOS 27 und Apple Intelligence könnt ihr Belege über die iPhone-Kamera scannen. Siri erkennt die Positionen und berechnet Beträge inklusive Steuern und Trinkgeld, damit ihr euren Anteil direkt mit Apple Cash begleichen könnt.

Mit iOS 27 und Apple Intelligence könnt ihr Belege über die iPhone-Kamera scannen. Siri erkennt die Positionen und berechnet Beträge inklusive Steuern und Trinkgeld, damit ihr euren Anteil direkt mit Apple Cash begleichen könnt. Digitale Karten: Ihr könnt Barcodes oder QR-Codes von physischen Kunden- und Mitgliedskarten einscannen oder via Bildschirmfoto in Wallet sichern. Auf der Apple Watch lassen sich diese im Smart Stapel anpinnen.

Ihr könnt Barcodes oder QR-Codes von physischen Kunden- und Mitgliedskarten einscannen oder via Bildschirmfoto in Wallet sichern. Auf der Apple Watch lassen sich diese im Smart Stapel anpinnen. Hotelschlüssel: Die Funktion zeigt euch zusätzliche Details zur Reise, Updates zu Aktivitäten und verfügbare Serviceangebote direkt in Wallet an.

Die Funktion zeigt euch zusätzliche Details zur Reise, Updates zu Aktivitäten und verfügbare Serviceangebote direkt in Wallet an. Apple Pay & Tap to Pay: Das Design beim Online-Bezahlen wird überarbeitet, um schneller zwischen Karten zu wechseln und Infos wie Prämien oder Kontostände einzusehen. Mit "Tap to Share" können sich Kundinnen und Kunden per Fingertipp mit dem iPhone eines Händlers verbinden, um Kontaktdaten, Lieferadressen oder den aktuellen Warenkorb sicher zu teilen.

Apple Podcasts, iCloud+ und Apple Music

Podcasts auf macOS & tvOS: Der Mac erhält eine verbesserte Version mit Bild-in-Bild-Unterstützung, Transkripten und Kapiteln. Auf tvOS bietet die App ein neues Design mit Seitenleisten-Navigation. Zudem gibt es eine neue Suchfunktion innerhalb von Sendungen.

Der Mac erhält eine verbesserte Version mit Bild-in-Bild-Unterstützung, Transkripten und Kapiteln. Auf tvOS bietet die App ein neues Design mit Seitenleisten-Navigation. Zudem gibt es eine neue Suchfunktion innerhalb von Sendungen. iCloud+: Geteilte Alben unterstützen nun weitere Dateiformate, Emoji-Reaktionen, temporäre Alben und Web-Zugriff für Personen ohne Apple-Gerät. Höhere Abos bieten zudem mehr tägliche Nutzungslimits für Apple Intelligence.

Geteilte Alben unterstützen nun weitere Dateiformate, Emoji-Reaktionen, temporäre Alben und Web-Zugriff für Personen ohne Apple-Gerät. Höhere Abos bieten zudem mehr tägliche Nutzungslimits für Apple Intelligence. Apple Music: Die Übersetzung von Songtexten wird um sieben Sprachpaare (darunter Englisch-Deutsch) erweitert, die Aussprachefunktion um fünf Paare. AutoMix erhält optimierte Übergänge und kommt auf tvOS sowie den HomePod. Zudem wird Hi-Res Lossless Audio auf tvOS für kompatible externe Lautsprecher eingeführt.

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