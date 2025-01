Apple Fitness+: Reihe spannender neuer Möglichkeiten

Apple Fitness+ startet mit seinem bisher grössten Programmangebot ins neue Jahr und bietet euch noch mehr Möglichkeiten, 2025 aktiv und achtsam zu bleiben. Der Service führt ein Programm für progressives Krafttraining ein, das ein einfaches Zusammenstellen des perfekten Trainingsplans ermöglicht, sowie ein Programm rund um Pickleball – eine der am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt.

Ein neues Yoga-Programm im Workshop-Stil hilft euch, eure Fähigkeiten mit beliebten Peak Posen zu verbessern, während ein Programm zur Atemmeditation dabei unterstützt, Stress zu bewältigen, die Energie zu steigern und den Fokus zu verbessern. Die Künstler im Spotlight-Serie präsentiert weitere Grössen der Musikszene, darunter Janet Jackson, Coldplay, Bruno Mars und Kendrick Lamar, während in den neuen Zeit fürs Gehen-Folgen Adam Scott, Rita Ora, Daddy Yankee, Tiffany Haddish und andere zu hören sind. Der gefeierte Choreograf und Tänzer und Alex Wong leitet ein exklusives Tanztraining.

Die neuen Inhalte sind ab Montag, 6. Januar, auf iPhone, iPad und Apple TV verfügbar. Mit der Apple Watch könnt ihr euer Erlebnis aufwerten und eines Level an Motivation erreichen, indem sie ihren Fortschritt in Echtzeit verfolgen. Fitness+ arbeitet auch mit Strava zusammen, um eine neue Integration in die Strava-App zu bringen - zusätzlich werden bekannte Athleten aus der Strava-Community als Gäste in Workouts auftreten. Begleitet wird dies mit einem speziellen Fitness+-Testangebot für Strava-Abonnenten.

"Fitness+ ist entwickelt worden, um jeden auf seiner individuellen Fitness- und Wellnessreise zu unterstützen, und bietet einladende und motivierende Trainings, Meditationen und Programme, die es einfach machen, aktiv und achtsam zu bleiben. Von Workouts, die die Kraft und Präzision beim Pickleball steigern können, bis hin zu Atemmeditationen, die beim Stressabbau helfen, sowie Künstlerinnen im Spotlight-Folgen mit legendären Hits und einer spannenden Zusammenarbeit mit Strava hat Fitness+ für jeden etwas zu bieten, das inspiriert, motiviert und dabei hilft, sich 2025 rundum wohlzufühlen."

Jay Blahnik, Vice President of Fitness Technologies bei Apple*