Shazam Viral Charts vorgestellt

*Shazam stellt die Shazam Viral Charts vor:** Ein neues Werkzeug für Musikbegeisterte, das aufzeigt, welche Lieder weltweit gerade populär werden. Die Charts stützen sich auf die besonderen Daten von Shazam und bieten täglich neue Einblicke in die Songs und Trends mit dem grössten Zuwachs.

Die Shazam Viral Charts registrieren nicht nur Hits aus den sozialen Medien, sondern auch Lieder, die durch Fernsehauftritte, Streaming-Plattformen oder andere kulturelle Ereignisse an Bekanntheit gewinnen. Ziel der Charts ist es, die dynamischsten Songs auf der ganzen Welt sichtbar zu machen – unabhängig davon, wie ihr heute neue Musik entdeckt.

Immer häufiger finden Songs auf speziellen Wegen ihren Platz in den Shazam-Charts und den Wiedergabelisten von Musikfans. Beispiele dafür sind Doechii's TikTok-Hit "Anxiety" oder "Nothing From Nothing" von Billy Preston, das nach dem Finale der Serie The White Lotus auf Platz 4 der US-Charts stieg.

Im Jahr 2024 fanden sich in Shazams Top 100 zum Jahresende 31 Songs, die vor 2022 herausgebracht wurden. Dazu gehören unter anderem "Unwritten" von Natasha Bedingfield (2004) und "Bloody Mary" von Lady Gaga (2011). Auch die Top Ten wiesen mehr virale Hits auf als zuvor, darunter "Beautiful Things" von Benson Boone.

Mit den täglich aktualisierten Shazam Viral Charts könnt ihr nun an einem Ort entdecken, welche Songs gerade im Trend liegen – sei es ein Hit eines neuen Künstlers, ein lokaler Geheimtipp oder ein Klassiker, der Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung ein Comeback erlebt. Die Charts bieten einen umfassenden globalen Überblick mit einer weltweiten Top 50 Liste und 42 nationalen Charts, die jeweils die Top 25 Songs ihres Landes zeigen.

Shazam Viral Charts Schweiz auf Apple Music