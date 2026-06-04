Apple stellt Siri AI vor: Neuer Assistent mit Apple Intelligence

Apple hat Siri AI präsentiert, eine neue Version des Assistenten, die auf Apple Intelligence basiert. Siri AI ist dialogorientiert und versteht Inhalte auf dem Display sowie euren persönlichen Kontext. So hilft euch das System dabei, Informationen aus dem Internet oder aus euren Nachrichten, E-Mails und Fotos zu finden.

Siri AI nutzt Apple Intelligence, um euren persönlichen Kontext zu erfassen. Ihr könnt nach Restaurantempfehlungen aus alten Chats suchen lassen, Hotelbestätigungen aus euren E-Mails heraussuchen oder Fotos von gemeinsamen Reisen aufrufen. Diese Funktion steht auch in Apps von Drittanbietern zur Verfügung, sofern Entwickler sie in die Spotlight-Suche integrieren.

Über systemweite App-Aktionen erledigt ihr Aufgaben app-übergreifend, wie das Verfassen von E-Mails oder das Bearbeiten von Fotos. Dank des Verständnisses für Bildschirminhalte beantwortet Siri AI Fragen zu dem, was ihr gerade seht – erhaltet ihr beispielsweise eine Nachricht über ein gemeinsames Essen, könnt ihr mit Siri ein Rezept planen und in den Notizen speichern. Zudem greift der Assistent auf Allgemeinwissen zu, um Fragen zu Events oder Konzerten zu beantworten, wobei ihr jederzeit Folgefragen stellen könnt.

Flexible Bedienung auf allen Geräten

Ihr erreicht Siri AI auf verschiedenen Wegen:

iPhone: Per Sprachbefehl, Seitentaste oder durch ein Streichen von der Dynamic Island nach unten.

Per Sprachbefehl, Seitentaste oder durch ein Streichen von der Dynamic Island nach unten. iPad & Mac: Integriert in die Spotlight-Suche und in Kontextmenüs via Control-Klick auf Bilder, Dateien oder Texte.

Integriert in die Spotlight-Suche und in Kontextmenüs via Control-Klick auf Bilder, Dateien oder Texte. Apple Vision Pro: Über eine 3D-Visualisierung im Raum, die ihr einfach ansehen und ansprechen könnt.

Über eine 3D-Visualisierung im Raum, die ihr einfach ansehen und ansprechen könnt. Unterwegs: Nutzbar über Apple Watch, CarPlay oder AirPods. Auf der Apple Watch könnt ihr Unterhaltungen direkt am Handgelenk fortsetzen.

Architektur und Datenschutz

Siri AI basiert auf Apple-Foundation-Modellen. Anfragen werden über Private Cloud Compute entweder direkt auf dem Gerät oder auf Servern verarbeitet. Dabei werden keine persönlichen Daten gespeichert, und Apple hat keinen Zugriff darauf. Externe Experten können dies überprüfen. Kernfunktionen wie der Spotlight-Index laufen komplett lokal auf eurem Gerät.

Bei unterstützten Geräten bietet Siri AI präzisere Stimmen und eine genauere Diktierfunktion, die Gross- und Kleinschreibung sowie Satzzeichen direkt erfasst. Ihr könnt zudem das Tempo und die Ausdruckskraft der Stimme anpassen.

Eigene App und Visuelle Intelligenz

Eine neue Siri-App synchronisiert euren Konversationsverlauf über iCloud. Ihr könnt so einen Chat auf dem Mac beginnen und ihn auf dem iPhone oder iPad fortführen.

Mit den neuen multimodalen Fähigkeiten versteht Siri AI auch Bilder:

iPhone: Im neuen Siri-Modus der Kamera-App fotografiert ihr Objekte, um Informationen zu erhalten, Rechnungen via Apple Cash zu teilen oder Nährwerte abzurufen.

Im neuen Siri-Modus der Kamera-App fotografiert ihr Objekte, um Informationen zu erhalten, Rechnungen via Apple Cash zu teilen oder Nährwerte abzurufen. iPad & Mac: Auf dem iPad funktioniert dies über Screenshots, auf dem Mac über eine Tastenkombination für Bildschirminhalte.

Auf dem iPad funktioniert dies über Screenshots, auf dem Mac über eine Tastenkombination für Bildschirminhalte. Apple Vision Pro: Ihr blickt physische Objekte oder App-Fenster an, um Fragen dazu zu stellen.

Integrierte Schreibtools

Siri AI bietet neue Schreibtools für alle Textfelder. Ihr beschreibt, was ihr schreiben wollt, und Siri erstellt einen Entwurf oder überarbeitet bestehende Texte nach euren Vorgaben. In Mail und Nachrichten passt sich das System eurem gewohnten Schreibstil an den jeweiligen Empfänger an. Zudem bietet das System eine automatische Korrekturlesefunktion für fast alle Apps.

Zusätzliche Funktionen von Apple Intelligence umfassen zudem neue Bearbeitungswerkzeuge in der Fotos-App, Optimierungen für Safari und Funktionen in Image Playground.