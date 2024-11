Apple: Standort verlorener Gegenstände mit Dritten teilen

Apple hat "Objektstandort teilen" eingeführt, eine neue Funktion in iOS, die euch hilft verlegte oder verlorene Gegenstände zu lokalisieren und zurück zu bekommen, indem ihr den Standort eines AirTag oder "Wo ist?"-Netzwerkzubehörs einfach und sicher mit Dritten, wie beispielsweise Fluggesellschaften, teilen könnt.

Die Funktion "Objektstandort teilen" ist ab sofort in den meisten Regionen weltweit als Teil der Public Beta-Version von iOS 18.2 verfügbar, das in Kürze allen Nutzern als kostenloses Software-Update für iPhone Xs und neuer zur Verfügung stehen wird.

Bei "Wo ist?" steht dabei Sicherheit und Datenschutz weiterhin im Mittelpunkt. Die Standortfreigabe wird deaktiviert, sobald man den Gegenstand wiedergefunden hat. Zudem kann die Freigabe jederzeit gestoppt werden und läuft nach sieben Tagen automatisch ab.

Ihr könnt in der "Wo ist"-App auf eurem iPhone, iPad oder Mac einen "Objektstandort teilen" Link erstellen und der Empfänger des Links kann eine Website aufrufen, der den Standort des Gegenstands auf einer interaktiven Karte anzeigt. Die Website wird automatisch aktualisiert, sobald ein neuer Standort verfügbar ist, und zeigt einen Zeitstempel der letzten Aktualisierung an.

In den kommenden Monaten werden über 15 Fluggesellschaften – darunter Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Delta Air Lines, Eurowings, Iberia, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, United, Virgin Atlantic und Vueling – im Rahmen ihres Kundenservices die Standorte von „Wo ist?“-Gegenständen entgegennehmen können, um falsch abgefertigte oder verspätete Gepäckstücke zu lokalisieren. Im Laufe der Zeit werden weitere Fluggesellschaften hinzukommen.

"Wir haben eng mit Apple zusammengearbeitet, um ‚Objektstandort teilen‘ in unseren Prozess beim Wiederfinden von Gepäck zu integrieren, und freuen uns, diese Funktion bald unseren Kunden zur Verfügung stellen zu können. Wir wissen, dass viele unserer Kunden bereits mit AirTag in ihrem aufgegebenen Gepäck reisen, und diese Funktion wird es ihnen bald erleichtern, Standortinformationen sicher mit uns zu teilen. So können unsere Kundendienstmitarbeiter effizienter arbeiten und unsere Kunden können sich sicherer fühlen.Wir planen, die Annahme von Standorten von Gegenständen über ‚Wo ist?‘ zunächst an ausgewählten Flughäfen anzubieten, mit dem Ziel, den Service Anfang 2025 systemweit einzuführen.“