Apple Fitness+ erhält ein Update

Apple hat bekannt gegeben, dass Apple Fitness+, der ausgezeichnete Fitness- und Wellness-Service, am 15. Dezember mit digital Synchronisationen in Deutsch und Spanisch startet.
Hunderte von Fitness+-Trainings und Meditationen werden mit einer computergenerierten Stimme digital synchronisiert.
Weitere Details zum Update
- Um Fitness+ für euch noch attraktiver zu machen, führt der Dienst digital synchronisierte Versionen der Workouts und Meditationen in Spanisch und Deutsch ein. Die japanische Synchronisation soll Anfang nächsten Jahres folgen.
- Ab dem 15. Dezember werden Hunderte von Fitness+ Workouts und Meditationen digital mit einer generierten Stimme auf Spanisch und Deutsch synchronisiert, wobei jede Woche weitere synchronisierte Episoden hinzukommen.
- Die synchronisierten Workouts und Meditationen verfügen über eine generierte Stimme, die auf der tatsächlichen Stimme jeder der 28 Fitness+-Trainer und Trainerinnen basiert. Workouts und Meditationen enthalten ausserdem Untertitel.
- Jede Woche findet ihr neue Episoden, die in diesen drei Sprachen synchronisiert wurden, sowie die englischen Originalversionen. Ihr könnt eure bevorzugte Audiosprache im Audio-Controller auswählen, nachdem ihr ein synchronisiertes Workout oder eine Meditation gestartet habt. Darüber hinaus wird die Folge automatisch in der Sprache abgespielt, die in den Einstellungen der Fitness-App ausgewählt wurde (Spanisch, Deutsch oder Japanisch), sofern eine Synchronisation verfügbar ist.
- Die Einführung des digitalen Synchronisierens ist Teil der grössten Erweiterung des Dienstes seit seiner Einführung vor fünf Jahren.
- Fitness+ wird am 15. Dezember auf 28 neue Märkte ausgeweitet – darunter Chile, Hongkong, Indien, die Niederlande, Singapur, Taiwan und weitere – und Anfang nächsten Jahres auch in Japan eingeführt.