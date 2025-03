iPhone: Tap to Pay jetzt auch in der Schweiz!

Apple hat heute Tap to Pay auf dem iPhone in der Schweiz und weitere Länder (Bulgarien, Finnland, Ungarn, Liechtenstein, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien) eingeführt. Das ermöglicht es Millionen von Händlern, mit dem iPhone nahtlos und sicher persönliche kontaktlose Zahlungen zu akzeptieren.

In Zusammenarbeit mit Zahlungsplattformen, App-Entwicklern und Zahlungsnetzwerken macht es Tap to Pay auf dem iPhone für Unternehmen jeder Grösse einfach, Zahlungen mit kontaktlosen Kredit- und Debitkarten, Apple Pay und anderen digitalen Wallets zu akzeptieren, indem sie nur ein iPhone und eine vom Zahlungspartner unterstützte iOS App verwenden – ohne zusätzliche Hardware oder Zahlungsterminals.

Mit Tap to Pay auf dem iPhone können Händler kontaktlose Zahlungen über eine entsprechende iOS App auf einem iPhone Xs oder neuer mit der neuesten iOS Version akzeptieren. An der Kasse werdet ihr einfach aufgefordert, die kontaktlose Kredit- oder Debitkarte, das iPhone, die Apple Watch oder eine andere digitale Wallets in die Nähe des iPhone des Händlers zu halten, und die Zahlung wird sicher über die NFC Technologie abgewickelt. Es wird keine zusätzliche Hardware benötigt, sodass Händler Zahlungen überall akzeptieren können, wo sie tätig sind.

Apple arbeitet eng mit führenden Zahlungsplattformen und App-Entwicklern aus der Zahlungsverkehrs- und Handelsbranche zusammen, um Tap to Pay auf dem iPhone anzubieten. Zahlungsplattformen und Entwicklern können Tap to Pay auf dem iPhone in ihre iOS Apps integrieren. Das macht es Händlern leicht, dieses sicheres und praktische Feature zu aktivieren.