Entlassungen bei Iron Galaxy

Auch heute müssen wir leider wieder über Umstrukturierungen und Entlassungen in der Videospielbranche berichten. Diesmal ist Iron Galaxy davon betroffen.

Demnach musste sich Iron Galaxy von 66 Mitarbeitern trennen. Dies begründet man mit der Sicherung der langfristigen Zukunft des Unternehmens. Das offizielle Statement zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Seit einigen Jahren beobachten wir, wie sich unsere Branche stark verändert. Viele unserer Freunde und Kollegen, die in der Spieleentwicklung tätig sind, mussten eine Reihe von schmerzhaften Anpassungen hinnehmen. Wir haben erlebt, wie talentierte Leute ihren Job verloren haben. Inspirierende Unternehmen haben ihre Türen geschlossen. Unser eigenes Spiel, Rumbleverse, wurde vorzeitig eingestellt. Die ganze Zeit über haben wir bei Iron Galaxy Opfer gebracht, um unsere Teams intakt zu halten. Wir haben gehofft, dass wir diesen langen Winter zusammen mit all den Teamkollegen, die über die Jahre mit uns zusammengearbeitet haben, überstehen würden. Heute müssen wir leider bekannt geben, dass wir inmitten dieser langsamen Erholung keinen Handlungsspielraum mehr haben. Iron Galaxy trennt sich heute von einigen unserer Entwickler und Support-Mitarbeiter. Insgesamt haben wir unseren Mitarbeiterstamm um 66 Personen reduziert. Dies war für uns der letzte Ausweg. Es ist eine Massnahme, die wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, um unser langfristiges Überleben zu sichern. Iron Galaxy ist nach wie vor bestrebt, unsere Partner bei der Entwicklung von Spielen zu unterstützen. Unsere Fähigkeiten bleiben intakt, um mit den besten Unternehmen der Welt an den beliebtesten Spielerlebnissen zu arbeiten. In diesem Jahr werden wir weiterhin neue Wege erkunden, um eine Branche zu unterstützen, die wir lieben, und weiter an ihrer kontinuierlichen Erholung arbeiten. Im Moment konzentrieren wir uns auf unsere Teammitglieder, die eine Reise zu ihrer nächsten Aufgabe begonnen haben. Wir danken ihnen für die Zusammenarbeit mit uns. Wir werden alles tun, was wir können, um sie bei der Suche nach der nächsten Phase ihrer Laufbahn zu unterstützen. Halten Sie Ausschau nach ihnen, wenn Sie gute Leute brauchen. Wir bedauern, sie gehen zu sehen."