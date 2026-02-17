Iron Saga VS auch für PS5

Entwickler und Publisher Gameduchy hat eine PS5-Portierung von "Iron Saga VS" in Aussicht gestellt. Ein Releasefenster dafür gibt es auch bereits.

Demnach wird "Iron Saga VS" mi weiteren Jahresverlauf auch für die aktuellste Sony-Konsole erhältlich sein. Über eventuelle Unterschiede zur PC-Fassung ist noch nichts bekannt.

"Iron Saga VS" erweitert die etablierte Mecha-Serie um eine neue Geschichte, in welcher die Welt nach der Schlacht von Hinomaru durch die bedrohlichen "Mimicry"-Mechas in Gefahr gerät. Wir übernehmen dabei unterschiedliche Perspektiven und sammeln Belohnungen für hohe Leistungen.

Der Titel bietet ikonische Mechas wie etwa Mazinger Z, Dancouga und Kaguya, kombiniert klassische 2D-Kampfszenen mit modernen Grafik- und Actiondesigns und erlaubt gleichzeitig taktische Ressourcennutzung sowie Skill-Kombinationen im Kampf. Ein anthropomorphes KI-System sorgt dabei für abwechslungsreiche Gegnerstrategien während der Online-Modus mit Rollback-Netzwerkcode spannende Kämpfe gegen Spieler weltweit ermöglicht.

"Iron Saga VS" ist bereits seit 21. März 2025 für den PC erhältlich.