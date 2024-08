Bandai Namco Entertainment veröffentlicht heute "That Time I Got Reincarneated as a Slime Isekai Chronicles", das erste PC- und Konsolenspiel basierend auf der Light-Novel- und Anime-Serie "That Time I Got Reincarnated as a Slime".

Im Spiel können sowohl ikonische Momente der Originalgeschichte neu erlebt werden, als auch eine komplett neue Story mit neuen Charakteren, die unter der Leitung des Originalautors Fuse kreiert wurden.

Ihr baut die Republik Jura-Tempest auf und könnt durch Nebenaufgaben neue Verbündete in der Hauptstadt begrüssen. Beim Erkunden der Welt werden Kämpfe in einer 2D-Side-Scrolling-Ansicht bestritten und dynamische Kombos gegen mächtige Gegner eingesetzt. Ihr könnt die aus dem Anime bekannten Spezialattacken der Charaktere einsetzen und nach jedem Kampf neue Elemente erhalten, die es erlauben, Gebäude zu verbessern. Dadurch werden die Bindungen zu in der Stadt lebenden Freunden und Freundinnen gestärkt.

Das Action-RPG ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich.