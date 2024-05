That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles: Neues Video

Bandai Namco Entertainment gab bekannt, dass "That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles" am 08. August 2024 erscheint. Zudem wurde das Opening-Video veröffentlicht. Darin sind sowohl Fan-Lieblinge als auch neue, exklusiv für das Spiel kreierte Charaktere zu sehen.

In dem Action-RPG schlüpfen Spielende in die Rolle von Rimuru Tempest und bauen zusammen mit seinen Begleitenden die Republik Jura-Tempest auf. Das Spiel bietet zwei ineinandergreifende Phasen: Hilft man den Bewohnern der Stadt, verbessert sich die Beziehung zu ihnen. Dadurch werden neue Gebäudeupgrades und Kampffähigkeiten freigeschaltet. Beim Erkunden der Republik Jura-Tempest wechselt das Spiel in eine 2D-Side-Scrolling-Ansicht. Hier können Spielende neue Gebiete entdecken, in der Story voranschreiten und die Republik Jura-Tempest gegen mächtige Gegner und Bosse verteidigen.

"That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles" erscheint am 08. August 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch.