Island of Winds: Atmosphärischer Gameplay-Trailer

Publisher ESDigital Games und Entwickler Parity Games haben einen neuen Gameplay-Trailer zu "Island of Winds" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagter Gameplay-Trailer zu "Island of Winds" trägt den Titel "Icelandic Dreamland" und hat einen Umfang von 43 Sekunden. Er bietet uns sowohl Impressionen von der Spielwelt als auch vage Einblicke in die Story des narrativen Adventures. Dem Soundtrack können wir ebenfalls lauschen.

"Island Of Winds" war im September 2021 enthüllt worden. Damals hatte man auch einen Trailer gezeigt.

"Island Of Winds" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen konkreten Releasetermin.