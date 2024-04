It Takes Two-Entwickler deutet nächstes Meisterwerk an

Das Multiplayer-Action-Adventure „It Takes Two“ hat Rekorde gebrochen und zahlreiche Preise gewonnen. Der Entwickler hat nun angedeutet, dass die Ankündigung des nächsten Spiels bald folgen könnte.

Hazelight feiert 10-jähriges Bestehen und hat grossartige Spiele wie „Brothers: A Tale of Two Sons“ und „It Takes Two“ hervorgebracht und anscheinend hat das Studio bereits das nächste Ass im Ärmel.

„Klar, wir haben neue (wirklich gute) Sachen in der Mache, über die wir später in diesem Jahr mehr erzählen werden“, heisst es. „Aber jetzt wollen wir euch auf eine Reise in die Vergangenheit mitnehmen und euch einige noch nie gesehene Momente zeigen, die uns hierhergebracht haben! Mehr dazu demnächst!“