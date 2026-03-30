Entwickler Ivy Road geschlossen

Entwickler Ivy Road gibt bekannt, dass man zum Monatsende, also morgen, schliessen muss. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor.

Ivy Road war hauptsächlich für "Wanderstop" bekannt. Hauptgrund für die jetzige Schliessung ist die gescheiterte Finanzierung des Nachfolgeprojekts. Das offizielle Statement dazu liest sich folgendermassen:

"Heute müssen wir euch eine Nachricht mit gemischten Gefühlen überbringen: Ivy Road schliesst zum 31. März 2026 seine Pforten.

Es ist schwer in Worte zu fassen, wie dankbar wir sind, dass wir gemeinsam an Wanderstop arbeiten durften – das ist ein unglaubliches Team! Und obwohl wir mit „Engine Angel“ ein neues Projekt hatten, auf das wir uns sehr gefreut haben, kam die Finanzierung leider nicht zustande und das Studio musste schliessen.

Was bedeutet das für Wanderstop?

Es gibt noch eine letzte Überraschung, an der wir seit einem Jahr arbeiten, um einen Weg zu finden, wie Wanderstop neue Spieler erreichen kann. Die grossartigen Leute von Annapurna Interactive werden in Zukunft weitere Neuigkeiten dazu veröffentlichen, und wir freuen uns darauf, dass ihr alle sehen könnt, was es ist!

Das Spiel wird weiterhin auf den Plattformen, auf denen es derzeit verfügbar ist, spielbar und käuflich zu erwerben sein. Wenn ihr in Zukunft Wünsche, Feedback oder Fehlermeldungen zum Spiel habt, wendet euch bitte an help@annapurnainteractive.com.

Ausserdem möchten wir euch einen Code zur Kapitelauswahl zur Verfügung stellen, der euch helfen kann, falls ihr als zukünftige Spieler in einem Bereich nicht weiterkommt – oder wenn ihr einfach nur ein bestimmtes Kapitel oder einen bestimmten Moment des Spiels noch einmal erleben möchtet."