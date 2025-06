Entlassungen bei Jagex

Auch bei Entwickler Jagex ist es jetzt leider zu Entlassungen gekommen. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor.

Aktuell ist noch unklar, wieviel Mitarbeiter von dem Stellenabbau bei Jagex betroffen sind. Das offizielle Statement des Unternehmens zu dem Thema liest sich so:

"Ich hielt es für richtig, mich so schnell wie möglich zu Wort zu melden und einen Kommentar zu den Vorgängen abzugeben. Ich hoffe, Sie können verstehen, dass ich mich mit Rücksicht auf die Betroffenen und ihre Privatsphäre in Grenzen halten werde. Ja, es hat leider einen Stellenabbau bei Jagex gegeben. Diese wurden im Rahmen einer Umstrukturierung des Unternehmens vorgenommen, da Jagex sich mehr auf die RuneScape-Spiele und das Wachstum der Community konzentriert. Die meisten Stellen sind in Bereichen angesiedelt, die nichts mit der Entwicklung von Spielen zu tun haben und nicht mit Spielern. Innerhalb des RS-Teams gibt es einige Ausnahmen, da sich das Unternehmen auf einen schlankeren Entwicklungsansatz konzentriert. Ich bin mir sicher, dass viele von euch besorgt darüber sind, was das für RuneScape 3 bedeutet. Das ist kein Richtungswechsel im Vergleich zu dem, was Mod North bisher gesagt hat - wir sind nach wie vor entschlossen, das Spiel zu entwickeln und in es zu investieren. Unsere Roadmap wird sich durch diese Stellenkürzungen nicht ändern und wir werden den grossartigen Weg, den wir mit unseren Inhalten eingeschlagen haben, weitergehen. Wir werden mit euch darüber sprechen, wenn die Zeit reif ist. Was jetzt am meisten zählt, sind die Menschen, die von dieser Veränderung betroffen sind. Das Studio konzentriert sich darauf, die Betroffenen zu unterstützen, so wie ich es auch tue. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir sie an die erste Stelle setzen und alles tun, was wir können, um ihnen zu helfen."