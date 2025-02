Japanese Drift Master für Konsolen bestätigt

Vor Kurzem haben wir den PC Release-Termin von "Japanese Drift Master" im März erfahren, Konsolen blieben dabei allerdings aussen vor. Wie wir nun von Wojciech Babiński, dem Lead Game Designer in einem Interview mit Traxion erfahren, ist auch ein Release für PlayStation 5 und Xbox Series X/S geplant.

