JDM: Japanese Drift Master: Februar-Termin für PS5-Umsetzung

Gaming Factory hat einen Releasetermin für die PS5-Umsetzung von "JDM: Japanese Drift Master" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Februar gedulden.

So wird "JDM: Japanese Drift Master" ab 6. Februar auch für die aktuellste Sony-Konsole erhältlich sein. Da über Unterschiede zu den übrigen Fassungen gleichzeitig nichts gesagt wird, rechnen wir mit einer originalgetreuen Portierung.

Ausserdem zeigt man einen neuen Release Date Trailer zur PS5-Version von "JDM: Japanese Drift Master". Darin gibt es 42 Sekunden lang eine kurzweilige Mischung aus Zwischensequenzen und Gameplay zu sehen.

Bereits im Februar 2025 waren Konsolenversionen von "JDM: Japanese Drift Master" in Aussicht gestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"JDM: Japanese Drift Master" erschien am 21. Mai 2025 für den PC. Die Umsetzung für Xbox Series X folgte genau ein halbes Jahr später, also am 21. November 2025.