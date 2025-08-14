JBL bringt spannende Aktionen zur gamescom 2025

JBL ist auch 2025 wieder mit einem starken Aufgebot auf der gamescom vertreten! Vom 20. bis 24. August in Halle 09.1, Stand B-048, erwartet Besucher ein vielfältiges Programm voller Gaming-Attraktionen und interaktiver Erlebnisse.

Neu im Team ist JBL-Markenbotschafterin Julia Beautx, die mit ihrer Energie den Stand zum Kochen bringt. Unterstützt werden die vier von der sympathischen Streamerin Anna Gazanis und Kuba, einem Profi-Valorant-Spieler, der mit Quiz- und Aimlab-Sessions spannende Herausforderungen bietet. Ausserdem sorgen die Fokus-Streamer Eldos, Sophia und Jessy mit Quizzes und Challenges für gute Unterhaltung.

Besucher können die neusten JBL Quantum Gaming- und Lifestyle-Produkte direkt vor Ort testen – von immersiven 360°-Sound bis stylischen Audio-Statements. Mehrere Gaming-Stationen mit PC, Playstation und Xbox laden zum Ausprobieren ein. Ein JBL Quantum Infinity Spiegel sorgt für das perfekte Social-Media-Foto, während Spiele wie das JBL Glücksrad und die Bingo Box für extra Spass sorgen. Donnerstag, Freitag und Samstag wird das Bühnenprogramm mit Aftershow-DJ-Sets von DJ Solis und Djane NYX abgerundet – der perfekte Ausklang für einen gamescom-Tag.