Tomorrowland erwacht im JBL Land auf Roblox zum Leben

JBL bringt die Magie des legendären Musikfestivals Tomorrowland in die digitale Welt von Roblox und macht die Zusammenarbeit virtuell erlebbar. Im Rahmen dieser Partnerschaft feiert Tomorrowland mit der „Haus of Fortune“- Bühne sein Debüt in Roblox. Dieser virtuelle Schauplatz ist inspiriert von der realen JBL-Bühne auf dem Tomorrowland Festival und öffnet seine Türen erst nach dem Bestehen von Quests und Herausforderungen.

Neuartiges Tomorrowland-Erlebnis

https://www.youtube.com/shorts/zzTYZVHfwfE

JBL und Tomorrowland präsentieren die neue „House of Fortune“-Bühne – ein Ort, an dem Fantasie und Musik in einem magischen Universum verschmelzen. Im JBL Land auf Roblox befindet sich eine virtuelle Bühne, welche dem realen JBL "House of Fortune" nachempfunden ist. Besucher tauchen ein in eine Welt voller immersiver Erlebnisse, in der Künstler der JBL Music Academy, welche sowohl auf der realen als auch auf der virtuellen Bühne stehen. Alleine oder im Team mit Freunden können dabei sogar die Lichter während der Shows gesteuert werden.

Neue Quests und Abenteuer

Zum ersten Mal im JBL Land können sich Fans auf spannende Quests mit fesselnden Geschichten und mehrere Minispiele freuen. Das Abenteuer wird von Raya, der mythischen Gastgeberin des "House of Fortune", angeführt. Als sie mit ihrer Karawane vom Tomorrowland in das JBL Land reist, wird sie von einem geheimnisvollen "Klanggewitter" überrascht. Fans können Raya dabei helfen, ihre verlorenen Gegenstände wiederzufinden und dabei jeden Winkel von JBL Land und des "House of Fortune" erkunden. Erst mit erfolgreichem Bestehen der Quests öffnen sich die Türen zum "House of Fortune", die Bühne wird enthüllt und gewährt Zugang zum interaktiven virtuellen Festivalerlebnis.

Special Edition: Tomorrowland Soundbytes

Mit Rayas Ankunft werden exklusive Tomorrowland Soundbytes in JBL Land verstreut. Spieler können die kurzen Soundschnipsel sammeln und individuell miteinander kombinieren, um ihren eigenen, unverwechselbaren Soundtrack zu kreieren.

Verbindung von physischem und virtuellen Merchandise

Der JBL Xtreme 4 Lautsprecher in der limitierten Tomorrowland-Edition kombiniert physischen und virtuellen Soundgenuss. Beim Kauf dieses Co-Branding-Lautsprechers erhalten Fans zusätzlich eine virtuelle Version des Lautsprechers, die sie mit ihren "Roblox"-Avataren nutzen können. Darüber hinaus kann man bei erfolgreichem Bestehen aller Quests zusätzlich virtuelle Gegenstände, wie der JBL Xtreme 4 Tomorrowland-Lautsprecher und das Sound-Seeker-Cape gewinnen.

Gemeinschaft und Zusammenarbeit

Gemeinschaftsgefühl und Teamarbeit werden sowohl bei Tomorrowland als auch bei JBL gross geschrieben! Fans können in einer speziellen Quest ihren Teamgeist unter Beweis stellen und bei gemeinsamen Abenteuern in der virtuellen Welt zusammenarbeiten. Durch das Sammeln und Spenden von JBLZ, der Währung innerhalb des JBL Lands, können sie an einer gemeinsamen Ballonfahrt teilnehmen und eine atemberaubende Aussicht auf das Tomorrowland geniessen.

"Seit dem Start von JBL Land im Februar hat die Roblox-Community unsere interaktiven Audioelemente begeistert angenommen. Die virtuelle Verschmelzung von Musik und Gaming, ergänzt um die Kooperation mit Tomorrowland, macht das JBL Land zu einem unvergesslichen Erlebnis . Das House of Fortune bringt echtes Festival-Feeling in die virtuelle Welt von Roblox und lässt Fans die Magie von Tomorrowland spüren.“

Robert Jan van Dormael, Vizepräsident für Marketing Consumer Audio bei HARMAN

"Es ist unser fortwährendes Ziel, die Darstellung von JBL Land auf globaler Ebene zu optimieren und weiter voranzutreiben. Daher freue ich mich besonders, dass JBL an diesem Wochenende erstmalig eine marktübergreifende Roblox Portal-Werbekampagne in der EMEA-Region durchführen wird."

Abenteuer im JBL Land

Die "Roblox"-Community hat ab sofort und mindestens für die nächsten 2 Monate die Möglichkeit in die einzigartige, virtuelle Welt einzutauchen, welche die Magie von Tomorrowland mit dem interaktiven Nervenkitzel von "Roblox" verbindet. Ob beim Erkunden von Quests, beim Geniessen von Auftritten oder beim Tragen exklusiver virtueller Gegenstände, JBL Land setzt seine unvergessliche Reise für alle Musik- und "Roblox"-Enthusiasten fort.

Das virtuelle und physische "House of Fortune" wird mit einer globale Besetzung von JBL Music Academy-Alumni bespielt: ADMESS (Spanien), Eole (Frankreich), Himanshu Kalwani (Indien), Idle Days (Belgien), Merow (Niederlande), sickzombies (Indonesien), SUNZZ (Mexiko), Tosca (Singapur/Australien).