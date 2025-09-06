Jetrunner profitiert von Hollow Knight Silksong

Als "Hollow Knight Silksong" für Anfang September angekündigt wurde, kam es zu einer Welle von Indie-Games-Verschiebungen. So berichteten wir von sieben neuen Release-Terminen, während "Hirogami" standhaft blieb. Das Indie-Game "Jetrunner" erschien sogar am selben Tag wie "Hollow Knight Silksong". Die Entwickler berichten nun, dass sich diese Entscheidung gelohnt hat.

So schreibt Reddit-Nutzer und Entwickler u/OliverMagnus von Riddlebit Software in einem Post:

"Wir hatten eine Heidenangst, als bekannt wurde, dass Silksong an unserem Tag erscheinen sollte. Jetzt scheint es, als wäre es ein Glück im Unglück gewesen."

Eingebunden in den Post ist ein Screenshot, in dem zu sehen ist, dass "Jetrunner", welches sich selbst als "Trackmania" trifft "Titanfall" bezeichnet, es in Steam auf zweite Stelle in der Sektion 'New & Trending' schaffte.