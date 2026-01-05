Jimmy and the Pulsating Mass auch für Konsole

Publisher Electric Airship und Entwickler Starseed Games haben Konsolenumsetzungen von "Jimmy and the Pulsating Mass" angekündigt. Einen konkreten Erscheinungstermin für diese gibt es auch schon.

Demnach ist "Jimmy and the Pulsating Mass" ab 5. Februar auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch erhältlich. Man verspricht dafür bislang unveröffentlichte Levels, eine verbesserte Optik, eine neue Schriftart, einen CRT-Filter, einen höheren Schwierigkeitsgrad, neue Gegner und mehr.

Einen neuen Release Date Trailer zu den Konsolenfassungen von "Jimmy and the Pulsating Mass" bekommen wir sogar schon jetzt gezeigt. Darin hebt man noch einmal deren zentrale Features hervor und zeigt natürlich auch Gameplay.

"Jimmy and the Pulsating Mass" erschien bereits am 7. August 2018 für den PC.