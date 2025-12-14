John Carpenter's Toxic Commando: Release-Datum steht fest

Das 2023 angekündigte "John Carpenter's Toxic Commando" hat auf den Game Awards 2025 einen Release-Termin bekommen. Gedulden müssen wir uns noch rund ein viertel Jahr auf den an Action-Horror-Filme der 1980er-Jahre erinnernden Zombieshooter, es soll nämlich am 12. März 2026 so weit sein. Allein oder bis zu vier Mitspielern werden wir uns auf den Plattformen PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S durch Horden an Gegnern kämpfen. Film ab:

Über John Carpenter's Toxic Commando

COMMANDO LOS

"Lade deine Knarre und bilde mit bis zu drei Spielern das Toxic Commando, um den Sludge-Gott und seine untoten Schergen in die Hölle zurückzuschicken!

BILDE MIT BIS ZU 3 FREUNDEN EIN TEAM UND ERLEDIGT MONSTERHORDEN

Tu dich mit bis zu drei Spielern zusammen und bildet ein Viererteam, oder spiele mit anderen Commandos online für pures Koop-Chaos. Belebt gefallene Teammitglieder wieder, teilt eure Munition, gebt euch gegenseitig Deckung und lacht gemeinsam über den Wahnsinn. Wenn infizierte Monster euch aus allen Richtungen angreifen, ist Zusammenhalt nicht optional – sondern überlebenswichtig.

ERLEBE EXPLOSIVE UND FESSELNDE ACTION

Lass mit einem Arsenal aus Waffen, Granaten und zerstörerischen Kräften die Hölle auf tausende infizierte Monster herabregnen, die dich in unaufhörlichen Wellen überfallen. Dank Sabers Swarm Engine (World War Z, Warhammer 40,000: Space Marine 2) hören die Gegnerwellen niemals auf – und dein Finger sollte immer am Abzug bleiben.

FAHRE DEIN FAHRZEUG DURCH POSTAPOKALYPTISCHE LANDSCHAFTEN

Suche nach Fahrzeugen, die überall auf den teilweise offenen Karten verstreut sind, und rase durch die Landschaft. Jedes Gefährt fühlt sich einzigartig an: einige haben überwältigende Feuerkraft oder spezielle Fähigkeiten, andere verfügen über nützliche Werkzeuge wie Winden. Finde das passende Fahrzeug für dein Team und brettere dann durch die Horden für maximale Freude an der Zerstörung – nichts ist besser als Zombies zu Brei zu fahren."