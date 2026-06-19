John Carpenter's Toxic Commando: Gratis-Update verfügbar

Saber Interactive und Focus Entertainment geben bekannt, dass das kostenlose Update "Städtische Verseuchung" für "John Carpenter's Toxic Commando" erschienen ist. Dieses bietet eine frische Mission in urbaner Umgebung sowie ein neues Feature, welches selbst die erfahrensten Kommandosoldaten vor eine Herausforderung stellen wird.

Die "Städtische Verseuchung"-Mission spielt ein Jahr nach den Ereignissen des Hauptspiels. Die Menschheit hat – ebenso wie die dubiose Firma Hopewell – nichts aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und versucht jetzt, den verhängnisvollen Schlamm als Waffe einzusetzen, was natürlich keine gute Idee ist. Wieder liegt es also an den (toxischen) Commandos, die Stadt zu retten… und hoffentlich auch die Welt.

Abseits der neuen Mission enthält das "Städtische Verseuchung"-Update mehrere Neuerungen im Gameplay:

Triff deinen ersten fliegenden Gegner, die Hornisse. Das Insekt packt nus, hebt uns in die Luft und lässt uns fallen, um somit maximalen Schaden anzurichten.

Schnapp dir zwei neue Fahrzeuge, den Gabelstapler und den Thrasher MTW. Der Stapler ist exklusiv in der "Städtischen Verseuchung" auffindbar, während der Thrasher, dessen Geschützturm und das Raketensystem, auf diversen Maps zu finden ist.

Entdecke ein neues Feature, welches auf den Namen Trials hört. Schliesse tägliche, wöchentliche und saisonale Herausforderungen ab, um XP zu erhalten und exklusive Rewards freizuschalten.

Schnetzel dich mit sechs frischen Waffen durch die Zombiehorden, darunter drei neue Primärwaffen, eine schwere Waffe, eine sekundäre Waffe und eine Nahkampfwaffe.

Dressed to Kill

Neben dem kostenlosen Update gibt es mit dem „Cosmetic Pack 1 DLC“ weitere kosmetische Inhalte, die schon im "Bloody Season Pass" enthalten sind. Wir können einzigartige Skins und Kopfbedeckungen für jeden Charakter sowie Waffenskins mit Totenkopf- und Graffiti-Motiven freischalten. Zudem können wir den Look mit einem Popcorn-Anhänger abrunden. Die Fahrzeuganpassung wurde auch erweitert, sodass wir auffällige Aufkleber und Vollfolien-Skins anbringen können, darunter etwa Graffiti- und Leopardenmuster. Ausserdem stehen frische Profiltitel und -symbole zur Verfügung, um den Style abzurunden.

"John Carpenter's Toxic Commando" erschien am 12. März für PS5, Xbox Series X und den PC.