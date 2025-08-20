John Carpenter's Toxic Commando - Neues Gameplay-Video

Saber Interactive und Focus Entertainment haben auf der gamescom Opening Night Live einen ersten Blick auf "John Carpenter‘s Toxic Commando" gewährt. In diesem rasanten Action-Fest müsst ihr euch mit Freunden zusammentun, um Horden von Monstern zu bekämpfen, bevor diese die ganze Welt infizieren.

Ob hinter dem Lenkrad oder zu Fuss: Ihr müsst euch massiven Gegnerhorden und furchterregenden Bossen stellen. Das Spiel unterstützt Crossplay-Koop und sowohl Action-Enthusiasten als auch 80er-Jahre-Horror-Fans dürfen sich schon auf Anfang 2026 freuen, wenn "John Carpenter‘s Toxic Commando" erscheint.

In der nahen Zukunft endet ein experimenteller Versuch, die Kraft des Erdkerns nutzbar zu machen, in einer schrecklichen Katastrophe, bei der die Erde zu Abschaum und die Lebenden zu untoten Monstern werden. Das Genie hinter dem Experiment hat jedoch einen Plan, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen: ein Team hochqualifizierter Söldner soll den Job erledigen. Leider waren die Profis aber alle zu teuer und deshalb wurde das "Toxin Kommando" angeheuert.

Spielt in Gruppen von bis zu vier Freunden - mit voller Crossplay-Unterstützung für PC und Konsolen - und schickt den Sludge God und seine Horde von ekelhaften Dingern zurück in die Unterwelt. Wählt euren Charakter und die Klasse, die zu eurem Spielstil passt, steigt in euer Lieblingsfahrzeug und habt Spass mit einer Reihe von Waffen, Granaten, Spezialfähigkeiten und Katanas.