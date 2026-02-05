John Carpenter's Toxic Commando: Gameplay Overview Trailer

Saber Interactive und Focus Entertainment haben einen neuen Gameplay Overview Trailer zu "John Carpenter's Toxic Commando" ins Netz gestellt. Zudem ist eine Demo des Titels am Horizont.

Der Gameplay Overview Trailer etwa stellt das hochqualifizierte Team von Söldnern vor, das in "John Carpenter's Toxic Commando" das Zombie-Chaos beseitigen wird. Bei den rasanten Missionen in einer halboffenen Welt, welche dank Sabers Swarm-Technologie von riesigen Wellen mutierter Monstrositäten heimgesucht wird, hilft nämlich nur Teamwork. Und Feuerkraft. Und Fahrzeuge.

Glücklicherweise stehen uns darin eine Reihe von schleimsicheren Fahrzeugen zur Verfügung, mit denen man die untoten Horden zermalmen und gleichzeitig durch die Landschaften aus der Hölle navigieren kann. Ein tödliches Arsenal aus 16 Primärwaffen und jeder Menge Sekundärwaffen, sichern dabei unser Überleben. Es warten Schrotflinten, Maschinenpistolen, Scharfschützengewehre, Pistolen, Macheten, Brecheisen und vieles mehr.

Zudem können wir aus den vier Charakter-Klassen Strike, Medic, Operator oder Defender wählen, die alle über eigene Fähigkeiten verfügen. Also einfach ein 4er-Team über Matchmaking zusammenstellen oder mit Freunden eine private Lobby eröffnen – dank vollständigem Crossplay spielt die Plattform keine Rolle.

Vom 19. Februar bis zum 2. März wird es ausserdem für den PC eine öffentliche Demo von "John Carpenters Toxic Commando" geben. Dann können Zombie-Fans ihre Freunde zusammentrommeln und ergründen, wie viel Spass es machen kann, endlose Horden von blutrünstigen Zombies zurück in die Hölle zu schicken.

"John Carpenter's Toxic Commando" erscheint am 12. März für PS5, Xbox Series X und den PC.