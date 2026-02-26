John Carpenter's Toxic Commando: Animierter Trailer

Focus Entertainment und Saber Interactive stimmen uns weiter auf den baldigen Release von "John Carpenter's Toxic Commando" ein. Jetzt wurde ein neuer animierter Trailer zu dem Titel veröffentlicht.

Besagter Trailer zu "John Carpenter's Toxic Commando" erweckt den „Buddy-Movie-meets-Over-the-Top-Action-Spirit“ des Spiels in Form eines Cartoons zum Leben. Er wurde von den talentierten Mitarbeitern von Gizmo Animation erstellt und zeigt John Carpenter als furchterregenden Zombie-Party-Gott, wobei der Meister des Horrors selbst seinem Charakter seine Stimme leiht und die Bühne für eine Apokalypse bereitet.

Dank des Tracks "Tell Me When the World Stops Ending" den die Synthwave-Band Gunship eigens dafür komponierte, fängt der Trailer das Flair von Achtziger-Jahre-Filmen perfekt ein. Die gekonnte Mischung aus Animation, Sprache und Musik, unterstreicht das Können und Engagement des gesamten Teams.

Für den PC ist noch bis zum 2. März eine spielbare Demo von "John Carpenter's Toxic Commando" verfügbar. Darin können Zombie-Fans ihre Freunde zusammentrommeln und herausfinden, wieviel Spass es macht, endlose Horden von blutrünstigen Zombies zurück in die Hölle zu schicken.

"John Carpenter's Toxic Commando" erscheint am 12. März für PS5, Xbox Series X und den PC.