Neuer DLC-Charakter für Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R

Bandai Namco hat einen neuen DLC-Charakter für "Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R" in Aussicht gestellt. Einen ersten Teaser-Trailer dazu bekommen wir auch gezeigt.

Hier erfahren wir, dass der kommende Zusatzcharakter in "Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R" auf den Namen Alternate World Diego hört. Er wird uns gleichzeitig 43 Sekunden lang mit einem Teaser-Trailer vorgestellt. Nähere Informationen dazu (und wohl auch einen konkreten Releasetermin) gibt es dann am 12. Juni, also nächsten Montag.

"Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R" erschien am 2. September 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC