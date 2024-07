Journey to the Savage Planet: Sequel in der Mache?

Aktuell mehren sich die Hinweise, dass Entwickler Raccoon Logic an einem Nachfolger zu "Journey to the Savage Planet" arbeitet. Das Gerücht selbst ist ja nicht mehr ganz so neu.

So hatte der in Kanada ansässige Entwickler bereits im Mai das Trademark für ein Projekt namens "Revenge of The Savage Planet" beantragt. Jetzt kommt hinzu, dass für einen Titel namens "Project Lodestar", bei dem es sich, laut Beschreibung, um den Nachfolger von "Journey to the Savage Planet" handelt, Sprecherrollen für In-Game-Commercials gesucht werden. Obwohl noch nichts offiziell bestätigt wurde, klingt das insgesamt schon einmal sehr vielversprechend.

Bei "Journey to the Savage Planet" handelt es sich um ein ehrgeiziges und originelles First-Person-Adventure in einer bunten, fremdartigen Welt voller seltsamer und wundersamer Kreaturen. Als Mitarbeiter von Kindred Aerospace, das stolz darauf ist, dass es das 'viertbeste interstellare Explorationsunternehmen' ist, werden wir auf einen unbekannten Planeten namens AR-Y 26 tief in einer fiktiven, weit entfernten Ecke des Universums gebracht. Mit grossen Hoffnungen, aber nur wenig Ausrüstung und keinem echten Plan, ist es unsere Aufgabe, die fremde Flora und Fauna zu erforschen und zu katalogisieren, um festzustellen, ob dieser Planet für die menschliche Besiedlung geeignet ist.

"Journey to the Savage Planet" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.