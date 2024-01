Jukai Studio geschlossen

Jukai Studio, der Entwickler von "Stray Souls", hat seine Pforten geschlossen. Ein offizielles Statement liegt bereits vor.

Der Entwickler hatte sein Aus schon zu Beginn der Weihnachtsferien verkündet, simultan zu Publisher Versus Evil, welcher ebenfalls an besagtem "Stray Souls" beteiligt war. Im begleitenden offiziellen Statement nennt man einige Gründe für diese Massnahme:

"Wir sind uns bewusst, dass Sie hohe Erwartungen an Stray Souls hatten, aber wir haben Sie nie darüber informiert, dass nur zwei Personen aus dem Kernteam zusammen mit Vertragspersonal an dem Spiel gearbeitet haben. Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um das Projekt in der bestmöglichen Form zum Abschluss zu bringen, aber während der gesamten Dauer wurden wir, unsere Publisher-Mitarbeiter, andere Publisher-Entwicklerteams und unsere Angehörigen ständig von einem Cyber-Verfolger angegriffen, und einige von euch, als unsere Community, wurden auch mit unerwünschten Nachrichten und E-Mails gequält. Wir verstehen, dass Sie uns aus den oben genannten offensichtlichen Gründen nicht mehr aktiv unterstützen wollten. Die Angelegenheit liegt jetzt in den Händen unserer Anwälte, daher können wir nicht weiter darüber sprechen, aber wir wissen, dass wir [Stray Souls] trotz der Schliessung des Studios nicht aufgeben werden."