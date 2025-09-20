Jump Space: Early Access für PC und Xbox Series beginnt

Die Early Access Phase von "Jump Space", ehemals als "Jump Ship" bekannt, hat begonnen. Bei dem missionsbasiertem Koop-PvE-Adventure handelt es sich um den Debut-Titel des Studios Keepsake Games. In der Gaming-Presse wird der Vergleich zu "Sea of Thieves" gezogen, ohne PvP und im Weltall, also gänzlich anderem Setting. Getestet und basierend auf dem Feedback der Gamer verbessert wird auf den Plattformen PC und Xbox Series X/S im Rahmen des Xbox Game Preview.

Über Jump Space

"Jump Space (ehemals Jump Ship) ist ein missionsbasierter Koop-PvE-FPS für 1-4 Spieler, in dem ihr die Crew eines Raumschiffs seid. Wechselt nahtlos zwischen der Arbeit an Bord des Schiffes, der Erkundung zu Fuss und Weltraumspaziergängen. Nehmt an intensiven Kämpfen sowohl am Boden als auch im Weltraum teil und haltet euer Schiff immer aufgerüstet und intakt. Teamwork ist der Schlüssel zum Überleben und zum Sieg.

Wir lieben Koop-Spiele und wir lieben den Weltraum. Jump Space ist unser Versuch, beides miteinander zu vereinen.

Features

Springe durch das Universum – Wähle aus einer Vielzahl handgefertigter Missionen mit Zufallselementen. Keine zwei Durchläufe sind genau gleich.

– Wähle aus einer Vielzahl handgefertigter Missionen mit Zufallselementen. Keine zwei Durchläufe sind genau gleich. Steige nahtlos in das Schiff ein und aus – Sobald du mit deinem Schiff gesprungen bist, kannst du nahtlos zwischen dem Betrieb deines Schiffes, dem Weltraumspaziergang und der Erkundung von Planeten zu Fuss wechseln – es funktioniert einfach.

– Sobald du mit deinem Schiff gesprungen bist, kannst du nahtlos zwischen dem Betrieb deines Schiffes, dem Weltraumspaziergang und der Erkundung von Planeten zu Fuss wechseln – es funktioniert einfach. Aufrüsten, Instandhalten, Reparieren – Verwalte dein Schiff, während du nach Teilen suchst, um es aufzurüsten oder zu reparieren, und passe es an deine Bedürfnisse an.

– Verwalte dein Schiff, während du nach Teilen suchst, um es aufzurüsten oder zu reparieren, und passe es an deine Bedürfnisse an. Fliege mit einer Crew oder allein – Jump Space lässt sich am besten mit Freunden spielen, aber auch Soloabenteurer sind willkommen.

Verwalte dein Jump Space

Rüste dein Schiff auf und passe es an, während du dich den Herausforderungen der Weltraumerkundung stellst, und sammle Ressourcen, um dein Überleben zu sichern. Verstärke deine Verteidigung, passe deinen Energieausstoss an, um schneller zu werden, oder verbessere die Angriffsfähigkeiten deines Schiffes – du hast die Wahl.

Tauche ein in den Weltraum

Erlebe ein flüssiges Gameplay, wenn du dein Schiff aus einem Asteroidenfeld heraussteuerst oder mit dem Jetpack auf ein feindliches Schiff zufliegst, um dessen Kern zu sabotieren. Wechsle nahtlos zwischen Erkundung, Kampf und Navigation hin und her.

Improvisieren und anpassen; gemeinsam

Gehe mit deinen Freunden auf Missionen und übernimm Rollen, vom Piloten über den Ingenieur bis hin zur Erkundung der Umgebung. Arbeitet zusammen, um feindliche Angriffe abzuwehren, Brände auf dem Kommandodeck zu löschen oder das Energienetz eures Schiffes in Windeseile anzupassen. In Jump Space gibt es keine festen Klassen. Improvisiere und entscheide, wie du dich einbringen willst."