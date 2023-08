Jumplight Odyssey startet in den Early Access!

League of Geeks, Entwickler des Strategietitels "Armello" und des kommenden "Solium Infernum", haben heute "Jumplight Odyssey" im Early Access über Steam veröffentlicht. Die Roguelite-Kolonie-Simulation, die im Weltraum spielt und von Genre-Klassikern und Sci-Fi-Anime aus den 70ern inspiriert ist, hat einen neuen Trailer veröffentlicht, um den Start zu feiern.

"Jumplight Odyssey" nimmt euch mit auf ein Raumschiff-Abenteuer mit Prinzessin Euphora, dem Captain der SDF Catalina. Ihr könnt durch Sternensysteme navigieren, während ihr versucht, vor Admiral Voltan und den gefährlichen Zutopaner zu fliehen, auf der Suche nach dem sagenumwobenen Forever Star - einer mythischen neuen Heimat weit weg von der Galaxie.

Der Early Access von "Jumplight Odyssey" bietet einen ersten Einblick in diese ehrgeizige Kolonie-Simulation, mit der die epische Flucht von Prinzessin Euphora durch die Galaxie beginnt. Verwaltet Ressourcen, legt euren Führungsstil fest und trefft als Captain wichtige Entscheidungen, um Hope an Bord der SDF Catalina am Leben zu erhalten. Ihr könnt die verschiedenen Decks der Catalina anpassen und aufrüsten und mit verschiedenen Layouts in einem für das Genre völlig neuen Navigationsmodus experimentieren, der von der Buchreihe "Incredible Cross Sections" inspiriert wurde.